Венесуэла - Бразилия 15 Ноября прямая трансляция
15 Ноября 2024 года в 00:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Бразилия, которое состоится 15 Ноября 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венесуэла
Бразилия
Главные тренеры
|Фернандо Батиста
|Доривал Жуниор
История личных встреч
|13.10.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 1
|08.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|1 : 3
|14.06.2021
|Кубок Америки - 2021
|Группа B. 1-й тур
|3 : 0
|14.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 0
|19.06.2019
|Кубок Америки
|Группа A. 2-й тур
|0 : 0
|12.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|0 : 2
|14.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|3 : 1
|22.06.2015
|Кубок Америки
|Группа C
|2 : 1
|03.07.2011
|Кубок Америки
|Группа B. 1-й тур
|0 : 0
|15.10.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 18-й тур
|0 : 0
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|2 : 1
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 1
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|0 : 0
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|4 : 0
|06.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|4 : 0
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 2
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 0
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 0
|07.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|10
|22
|2
|Колумбия
|10
|19
|3
|Уругвай
|10
|16
|4
|Бразилия
|10
|16
|5
|Эквадор
|10
|13
|6
|Парагвай
|10
|13
|7
|Боливия
|10
|12
|8
|Венесуэла
|10
|11
|9
|Перу
|10
|6
|10
|Чили
|10
|5