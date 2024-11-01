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Венесуэла - Бразилия 15 Ноября прямая трансляция

15 Ноября 2024 года в 00:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур
Венесуэла
Бразилия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Бразилия, которое состоится 15 Ноября 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венесуэла
Бразилия
Главные тренеры
Аргентина Фернандо Батиста
Бразилия Доривал Жуниор
История личных встреч
13.10.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Бразилия1 : 1Венесуэла
08.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Венесуэла1 : 3Бразилия
14.06.2021 Кубок Америки - 2021 Группа B. 1-й тур Бразилия3 : 0Венесуэла
14.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Бразилия1 : 0Венесуэла
19.06.2019 Кубок Америки Группа A. 2-й тур Бразилия0 : 0Венесуэла
12.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Венесуэла0 : 2Бразилия
14.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Бразилия3 : 1Венесуэла
22.06.2015 Кубок Америки Группа C Бразилия2 : 1Венесуэла
03.07.2011 Кубок Америки Группа B. 1-й тур Бразилия0 : 0Венесуэла
15.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 18-й тур Бразилия0 : 0Венесуэла
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 2 : 1Венесуэла
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Венесуэла1 : 1
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Венесуэла0 : 0
05.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 4 : 0Венесуэла
06.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала Венесуэла1 : 1 3 : 4
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Бразилия4 : 0
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 2Бразилия
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 1 : 0Бразилия
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Бразилия1 : 0
07.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала 0 : 0 4 : 2Бразилия
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1022
2 Колумбия1019
3 Уругвай1016
4 Бразилия1016
5 Эквадор1013
6 Парагвай1013
7 Боливия1012
8 Венесуэла1011
9 Перу106
10 Чили105

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