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Австралия - Сауд. Аравия 14 Ноября прямая трансляция

14 Ноября 2024 года в 12:10 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 5-й тур
Австралия
Саудовская Аравия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австралия - Саудовская Аравия, которое состоится 14 Ноября 2024 года в 12:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австралия
Саудовская Аравия
Главные тренеры
Австралия Грэм Арнольд
Италия Роберто Манчини
Франция Эрве Ренар
Франция Эрве Ренар
История личных встреч
29.03.2022 ЧМ-2022 - Азия Группа B. 10-й тур Саудовская Аравия1 : 0Австралия
11.11.2021 ЧМ-2022 - Азия Группа B. 5-й тур Австралия0 : 0Саудовская Аравия
08.06.2017 ЧМ-2018 - Азия Группа B. 8-й тур Австралия3 : 2Саудовская Аравия
06.10.2016 ЧМ-2018 - Азия Группа B. 3-й тур Саудовская Аравия2 : 2Австралия
08.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Саудовская Аравия2 : 3Австралия
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 4-й тур 1 : 1Австралия
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 3-й тур Австралия3 : 1
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 2-й тур 0 : 0Австралия
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 1-й тур Австралия0 : 1
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа I. 6-й тур Австралия5 : 0
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 4-й тур Саудовская Аравия0 : 0
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 3-й тур Саудовская Аравия0 : 2
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 2-й тур 1 : 2Саудовская Аравия
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 1-й тур Саудовская Аравия1 : 1
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа G. 6-й тур Саудовская Аравия1 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран410
2 Узбекистан410
3
Плей-офф
ОАЭ44
4
Плей-офф
Катар44
5 Киргизия43
6 КНДР42
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея410
2 Иордания47
3
Плей-офф
Ирак47
4
Плей-офф
Оман43
5 Кувейт43
6 Палестина42
Группа 3
КомандаИО
1 Япония410
2 Австралия45
3
Плей-офф
Саудовская Аравия45
4
Плей-офф
Бахрейн45
5 Индонезия43
6 Китай43

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