Австралия - Сауд. Аравия 14 Ноября прямая трансляция
14 Ноября 2024 года в 12:10 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австралия - Саудовская Аравия, которое состоится 14 Ноября 2024 года в 12:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австралия
Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Грэм Арнольд
|Роберто Манчини
|Эрве Ренар
|Эрве Ренар
История личных встреч
|29.03.2022
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа B. 10-й тур
|1 : 0
|11.11.2021
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа B. 5-й тур
|0 : 0
|08.06.2017
|ЧМ-2018 - Азия
|Группа B. 8-й тур
|3 : 2
|06.10.2016
|ЧМ-2018 - Азия
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|08.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|2 : 3
|15.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 3. 4-й тур
|1 : 1
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 3. 3-й тур
|3 : 1
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 3. 2-й тур
|0 : 0
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 3. 1-й тур
|0 : 1
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа I. 6-й тур
|5 : 0
|15.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 3. 4-й тур
|0 : 0
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 3. 3-й тур
|0 : 2
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 3. 2-й тур
|1 : 2
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 3. 1-й тур
|1 : 1
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа G. 6-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Иран
|4
|10
|2
|Узбекистан
|4
|10
| 3
Плей-офф
|ОАЭ
|4
|4
| 4
Плей-офф
|Катар
|4
|4
|5
|Киргизия
|4
|3
|6
|КНДР
|4
|2
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Южная Корея
|4
|10
|2
|Иордания
|4
|7
| 3
Плей-офф
|Ирак
|4
|7
| 4
Плей-офф
|Оман
|4
|3
|5
|Кувейт
|4
|3
|6
|Палестина
|4
|2
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония
|4
|10
|2
|Австралия
|4
|5
| 3
Плей-офф
|Саудовская Аравия
|4
|5
| 4
Плей-офф
|Бахрейн
|4
|5
|5
|Индонезия
|4
|3
|6
|Китай
|4
|3