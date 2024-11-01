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Катар - Узбекистан 14 Ноября прямая трансляция

14 Ноября 2024 года в 19:15 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 5-й тур
Катар
Узбекистан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Катар - Узбекистан, которое состоится 14 Ноября 2024 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Катар
Узбекистан
Главные тренеры
Испания Тинтин Маркес
Словения Сречко Катанец
История личных встреч
03.02.2024 Кубок Азии 1/4 финала Катар1 : 1 3 : 2Узбекистан
16.10.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Узбекистан2 : 0Катар
28.03.2017 ЧМ-2018 - Азия Группа A. 7-й тур Узбекистан1 : 0Катар
06.09.2016 ЧМ-2018 - Азия Группа A. 2-й тур Катар0 : 1Узбекистан
18.06.2013 ЧМ-2014 - Азия Группа A. 10-й тур Узбекистан5 : 1Катар
16.10.2012 ЧМ-2014 - Азия Группа A. 5-й тур Катар0 : 1Узбекистан
07.01.2011 Кубок Азии Группа A. 1-й тур Катар0 : 2Узбекистан
28.03.2009 ЧМ-2010 - Азия Группа 1. 6-й тур Узбекистан4 : 0Катар
06.09.2008 ЧМ-2010 - Азия Группа 1. 1-й тур Катар3 : 0Узбекистан
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 4-й тур 4 : 1Катар
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 3-й тур Катар3 : 1
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 2-й тур 2 : 2Катар
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 1-й тур Катар1 : 3
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа A. 6-й тур Катар2 : 1
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 4-й тур Узбекистан1 : 0
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 3-й тур Узбекистан0 : 0
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 2-й тур 2 : 3Узбекистан
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 1-й тур Узбекистан1 : 0
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа E. 6-й тур 0 : 0Узбекистан
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран410
2 Узбекистан410
3
Плей-офф
ОАЭ44
4
Плей-офф
Катар44
5 Киргизия43
6 КНДР42
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея410
2 Иордания47
3
Плей-офф
Ирак47
4
Плей-офф
Оман43
5 Кувейт43
6 Палестина42
Группа 3
КомандаИО
1 Япония410
2 Австралия45
3
Плей-офф
Саудовская Аравия45
4
Плей-офф
Бахрейн45
5 Индонезия43
6 Китай43

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