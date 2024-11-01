05:16 ()
Свернуть список

Ирак - Иордания 14 Ноября прямая трансляция

14 Ноября 2024 года в 19:15 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 5-й тур
Ирак
Иордания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирак - Иордания, которое состоится 14 Ноября 2024 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ирак
Иордания
Главные тренеры
Испания Хесус Касас
Марокко Джамал Селлами
История личных встреч
29.01.2024 Кубок Азии 1/8 финала Ирак2 : 3Иордания
17.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Ирак2 : 2 5 : 3Иордания
12.11.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Иордания0 : 0Ирак
26.03.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Ирак3 : 2Иордания
01.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Ирак1 : 0Иордания
06.11.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Иордания0 : 0Ирак
03.10.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Иордания3 : 0Ирак
12.01.2015 Кубок Азии Группа D. 1-й тур Иордания0 : 1Ирак
14.11.2012 ЧМ-2014 - Азия Группа B. 6-й тур Ирак1 : 0Иордания
03.06.2012 ЧМ-2014 - Азия Группа B. 1-й тур Иордания1 : 1Ирак
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 4-й тур 3 : 2Ирак
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 3-й тур Ирак1 : 0
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 2-й тур 0 : 0Ирак
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 1-й тур Ирак1 : 0
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа F. 6-й тур Ирак3 : 1
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 4-й тур Иордания4 : 0
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 3-й тур Иордания0 : 2
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 2-й тур 1 : 3Иордания
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 1-й тур Иордания1 : 1
29.08.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Иордания2 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран410
2 Узбекистан410
3
Плей-офф
ОАЭ44
4
Плей-офф
Катар44
5 Киргизия43
6 КНДР42
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея410
2 Иордания47
3
Плей-офф
Ирак47
4
Плей-офф
Оман43
5 Кувейт43
6 Палестина42
Группа 3
КомандаИО
1 Япония410
2 Австралия45
3
Плей-офф
Саудовская Аравия45
4
Плей-офф
Бахрейн45
5 Индонезия43
6 Китай43

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close