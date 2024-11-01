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Шотландия - Хорватия 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
15 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 5-й тур
Шотландия
Хорватия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Хорватия, которое состоится 15 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шотландия
Хорватия
Главные тренеры
ШотландияСтив Кларк
ХорватияЗлатко Далич
История личных встреч
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 3-й турХорватия2 : 1Шотландия
22.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раундГруппа D. 3-й турХорватия3 : 1Шотландия
15.10.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа A. 12-й турШотландия2 : 0Хорватия
07.06.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа A. 8-й турХорватия0 : 1Шотландия
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 4-й турШотландия0 : 0
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 3-й турХорватия2 : 1Шотландия
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 2-й тур2 : 1Шотландия
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 1-й турШотландия2 : 3
23.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа A. 3-й турШотландия0 : 1
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 4-й тур3 : 3Хорватия
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 3-й турХорватия2 : 1Шотландия
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 2-й турХорватия1 : 0
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 1-й тур2 : 1Хорватия
24.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа B. 3-й турХорватия1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Лиги наций: Шотландия — Хорватия. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия410
2
1/4 финала
Хорватия47
3
Стыковая зона
Польша44
4
Зона вылета
Шотландия41
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия410
2
1/4 финала
Франция49
3
Стыковая зона
Бельгия44
4
Зона вылета
Израиль40
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия410
2
1/4 финала
Нидерланды45
3
Стыковая зона
Венгрия45
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина41
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания410
2
1/4 финала
Дания47
3
Стыковая зона
Сербия44
4
Зона вылета
Швейцария41
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Чехия47
2 Грузия46
3 Албания46
4
Зона вылета
Украина44
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция412
2 Англия49
3 Ирландия43
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия510
2 Норвегия47
3 Словения47
4
Зона вылета
Казахстан51
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция410
2 Уэльс48
3 Исландия44
4
Зона вылета
Черногория40
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2 Словакия410
3 Эстония43
4
Зона вылета
Азербайджан40
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния412
2 Косово49
3 Кипр43
4
Зона вылета
Литва40
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия510
2 Беларусь46
3 Болгария55
4
Зона вылета
Люксембург42
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Фарерские острова56
3 Армения54
4
Зона вылета
Латвия44
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар35
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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