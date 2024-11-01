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Швейцария - Сербия 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Летцигрунд (Цюрих, Швейцария), вместимость: 26104
15 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 5-й тур
Швейцария
Сербия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Сербия, которое состоится 15 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Летцигрунд (Цюрих, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Сербия
Главные тренеры
ШвейцарияМурат Якин
СербияДраган Стойкович
История личных встреч
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 3-й турСербия2 : 0Швейцария
02.12.2022ЧМ-2022 - финальный раундГруппа G. 3-й турСербия2 : 3Швейцария
22.06.2018ЧМ-2018 - финальный раундГруппа E. 2-й турСербия1 : 2Швейцария
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 4-й турШвейцария2 : 2
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 3-й турСербия2 : 0Швейцария
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 2-й турШвейцария1 : 4
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 1-й тур2 : 0Швейцария
06.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финала1 : 1 5 : 3Швейцария
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 4-й тур3 : 0Сербия
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 3-й турСербия2 : 0Швейцария
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 2-й тур2 : 0Сербия
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 1-й турСербия0 : 0
25.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа C. 3-й тур0 : 0Сербия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Лиги наций: Швейцария — Сербия. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия410
2
1/4 финала
Хорватия47
3
Стыковая зона
Польша44
4
Зона вылета
Шотландия41
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия410
2
1/4 финала
Франция49
3
Стыковая зона
Бельгия44
4
Зона вылета
Израиль40
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия410
2
1/4 финала
Нидерланды45
3
Стыковая зона
Венгрия45
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина41
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания410
2
1/4 финала
Дания47
3
Стыковая зона
Сербия44
4
Зона вылета
Швейцария41
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Чехия47
2 Грузия46
3 Албания46
4
Зона вылета
Украина44
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция412
2 Англия49
3 Ирландия43
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия510
2 Норвегия47
3 Словения47
4
Зона вылета
Казахстан51
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция410
2 Уэльс48
3 Исландия44
4
Зона вылета
Черногория40
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2 Словакия410
3 Эстония43
4
Зона вылета
Азербайджан40
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния412
2 Косово49
3 Кипр43
4
Зона вылета
Литва40
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия510
2 Беларусь46
3 Болгария55
4
Зона вылета
Люксембург42
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Фарерские острова56
3 Армения54
4
Зона вылета
Латвия44
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар35
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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