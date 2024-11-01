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Парагвай - Аргентина 15 Ноября прямая трансляция

15 Ноября 2024 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур
Парагвай
Окончен
2 : 1
Аргентина

  • 19'
    1:1
    Арнальдо Антонио Санабрия
  • 33'
    Омар Альдерете
  • 47'
    2:1
    Омар Альдерете
  • 49'
    Андрес Кубас
  • 84'
    Исидро Питта
0'
45'
90'
  • 11'
    0:1
    Лаутаро Мартинес
  • 81'
    Николас Отаменди
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Аргентина, которое состоится 15 Ноября 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парагвай
Аргентина
12ПарагвайврРоберто Фернандес
2ПарагвайзщГуставо Веласкес
15ПарагвайзщГуставо Гомес
3ПарагвайзщОмар Альдерете
6ПарагвайзщХуниор Алонсо
14ПарагвайпзАндрес Кубас
16ПарагвайпзДамьян Бобадилья
82'
8ПарагвайпзДиего Гомес
72'
19ПарагвайнпХулио Энсисо
82'
10ПарагвайнпМигель Альмирон
90'
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
72'
21ПарагвайнпИсидро Питта
72'
11ПарагвайнпАнхель Ромеро
72'
20ПарагвайпзМатиас Вильясанти
82'
7ПарагвайнпРамон Соса
82'
17Парагвайпз Каку
90'
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
16АргентиназщНауэль Молина
78'
13АргентиназщКристиан Ромеро
46'
19АргентиназщНиколас Отаменди
3АргентиназщНиколас Тальяфико
7АргентинапзРодриго Де Пауль
8АргентинапзЭнцо Фернандес
77'
20АргентинапзАлексис Мак Аллистер
64'
9АргентинапзХулиан Альварес
86'
10АргентинанпЛионель Месси
22АргентинанпЛаутаро Мартинес
6АргентиназщЛеонардо Балерди
46'
17АргентинапзАлехандро Гарначо
64'
5АргентинапзЛеандро Паредес
77'
4АргентиназщГонсало Монтьель
78'
21АргентинанпВалентин Кастельянос
86'
Запасные
1ПарагвайврКарлос Коронел
22ПарагвайврХуан Эспинола
23ПарагвайзщСантьяго Арсамендия
5ПарагвайзщФабиан Бальбуэна
13ПарагвайпзМатиас Галарса
18ПарагвайнпАлекс Арче
4ПарагвайCesar Olmedo
12АргентинаврХеронимо Рульи
1АргентинаврВальтер Бенитес
2АргентиназщФакундо Медина
11АргентинапзДжовани Ло Чельсо
14АргентинапзЭксекиэль Паласиос
15АргентинапзТьяго Альмада
18АргентинапзНиколас Пас
Главные тренеры
АргентинаГуставо Альфаро
АргентинаЛионель Скалони
История личных встреч
13.10.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Аргентина1 : 0Парагвай
08.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Парагвай0 : 0Аргентина
22.06.2021 Кубок Америки Группа А. 3-й тур Аргентина1 : 0Парагвай
13.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Аргентина1 : 1Парагвай
20.06.2019 Кубок Америки Группа B. 2-й тур Аргентина1 : 1Парагвай
12.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Аргентина0 : 1Парагвай
14.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Парагвай0 : 0Аргентина
01.07.2015 Кубок Америки 1/2 финала Аргентина6 : 1Парагвай
14.06.2015 Кубок Америки Группа B Аргентина2 : 2Парагвай
11.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 16-й тур Парагвай2 : 5Аргентина
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Парагвай2 : 1
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 0 : 0Парагвай
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Парагвай1 : 0
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 0 : 0Парагвай
03.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 3-й тур 2 : 1Парагвай
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Аргентина6 : 0
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 1Аргентина
10.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 2 : 1Аргентина
06.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Аргентина3 : 0
15.07.2024 Кубок Америки — 2024 Финал Аргентина1 : 0 ДВ
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1122
2 Колумбия1019
3 Бразилия1117
4 Уругвай1016
5 Парагвай1116
6 Эквадор1013
7 Венесуэла1112
8 Боливия1012
9 Перу106
10 Чили105

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