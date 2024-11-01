Парагвай - Аргентина 15 Ноября прямая трансляция
15 Ноября 2024 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур
Окончен
2 : 1
- 19'1:1Арнальдо Антонио Санабрия
- 33'Омар Альдерете
- 47'2:1Омар Альдерете
- 49'Андрес Кубас
- 84'Исидро Питта
0'
45'
90'
- 11'0:1Лаутаро Мартинес
- 81'Николас Отаменди
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Аргентина, которое состоится 15 Ноября 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парагвай
Аргентина
|12
|вр
|Роберто Фернандес
|2
|зщ
|Густаво Веласкес
|15
|зщ
|Густаво Гомес
|3
|зщ
|Омар Альдерете
|6
|зщ
|Хуниор Алонсо
|14
|пз
|Андрес Кубас
|16
|пз
|Дамьян Бобадилья
82'
|8
|пз
|Диего Гомес
72'
|19
|нп
|Хулио Энсисо
82'
|10
|нп
|Мигель Альмирон
90'
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
72'
|21
|нп
|Исидро Питта
72'
|11
|нп
|Анхель Ромеро
72'
|20
|пз
|Матиас Вильясанти
82'
|7
|нп
|Рамон Соса
82'
|17
|пз
|Каку
90'
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|16
|зщ
|Науэль Молина
78'
|13
|зщ
|Кристиан Ромеро
46'
|19
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|8
|пз
|Энцо Фернандес
77'
|20
|пз
|Алексис Мак Аллистер
64'
|9
|пз
|Хулиан Альварес
86'
|10
|нп
|Лионель Месси
|22
|нп
|Лаутаро Мартинес
|6
|зщ
|Леонардо Балерди
46'
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
64'
|5
|пз
|Леандро Паредес
77'
|4
|зщ
|Гонсало Монтьель
78'
|21
|нп
|Валентин Кастельянос
86'
Запасные
|1
|вр
|Карлос Коронел
|22
|вр
|Хуан Эспинола
|23
|зщ
|Сантьяго Арсамендия
|5
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|13
|пз
|Матиас Галарса
|18
|нп
|Алекс Арче
|4
|Cesar Olmedo
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|2
|зщ
|Факундо Медина
|11
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|14
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|15
|пз
|Тьяго Альмада
|18
|пз
|Николас Пас
Главные тренеры
|Густаво Альфаро
|Лионель Скалони
История личных встреч
|13.10.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 0
|08.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|0 : 0
|22.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. 3-й тур
|1 : 0
|13.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 1
|20.06.2019
|Кубок Америки
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1
|12.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|0 : 1
|14.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 0
|01.07.2015
|Кубок Америки
|1/2 финала
|6 : 1
|14.06.2015
|Кубок Америки
|Группа B
|2 : 2
|11.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 16-й тур
|2 : 5
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|2 : 1
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|0 : 0
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 0
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|0 : 0
|03.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|6 : 0
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 1
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|2 : 1
|06.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|3 : 0
|15.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Финал
|1 : 0 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|11
|22
|2
|Колумбия
|10
|19
|3
|Бразилия
|11
|17
|4
|Уругвай
|10
|16
|5
|Парагвай
|11
|16
|6
|Эквадор
|10
|13
|7
|Венесуэла
|11
|12
|8
|Боливия
|10
|12
|9
|Перу
|10
|6
|10
|Чили
|10
|5