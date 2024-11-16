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Перу - Чили 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2024 года в 04:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур
Перу
Чили

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Чили, которое состоится 16 Ноября 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Перу
Чили
Главные тренеры
Уругвай Хорхе Фоссати
Аргентина Рикардо Гарека
История личных встреч
22.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур Перу0 : 0Чили
13.10.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Чили2 : 0Перу
08.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Перу2 : 0Чили
14.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Чили2 : 0Перу
04.07.2019 Кубок Америки 1/2 финала Чили0 : 3Перу
13.10.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу3 : 0Чили
12.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Чили2 : 1Перу
14.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Перу3 : 4Чили
30.06.2015 Кубок Америки 1/2 финала Чили2 : 1Перу
11.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 Чили3 : 0Перу
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 4 : 0Перу
12.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Перу1 : 0
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 1 : 0Перу
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Перу1 : 1
30.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 3-й тур 2 : 0Перу
15.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 4 : 0Чили
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Чили1 : 2
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Чили1 : 2
06.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 3 : 0Чили
30.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 3-й тур 0 : 0Чили
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1122
2 Колумбия1019
3 Бразилия1117
4 Уругвай1016
5 Эквадор1116
6 Парагвай1116
7 Венесуэла1112
8 Боливия1112
9 Перу106
10 Чили105

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