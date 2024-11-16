Перу - Чили 16 Ноября прямая трансляция
16 Ноября 2024 года в 04:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Чили, которое состоится 16 Ноября 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Перу
Чили
Главные тренеры
|Хорхе Фоссати
|Рикардо Гарека
История личных встреч
|22.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 0
|08.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|2 : 0
|14.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 0
|04.07.2019
|Кубок Америки
|1/2 финала
|0 : 3
|13.10.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|12.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|2 : 1
|14.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|3 : 4
|30.06.2015
|Кубок Америки
|1/2 финала
|2 : 1
|11.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|3 : 0
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|4 : 0
|12.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 0
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 0
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 1
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|15.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|4 : 0
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 2
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 2
|06.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|3 : 0
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|11
|22
|2
|Колумбия
|10
|19
|3
|Бразилия
|11
|17
|4
|Уругвай
|10
|16
|5
|Эквадор
|11
|16
|6
|Парагвай
|11
|16
|7
|Венесуэла
|11
|12
|8
|Боливия
|11
|12
|9
|Перу
|10
|6
|10
|Чили
|10
|5