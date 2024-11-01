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СКА-Хабаровск - Торпедо М 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия), вместимость: 15200
17 Ноября 2024 года в 08:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур
Главный судья: Андрей Фисенко (Владивосток, Россия);
СКА-Хабаровск
Торпедо М

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Торпедо М, которое состоится 17 Ноября 2024 года в 08:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
РоссияАлексей Николаевич Поддубский (и.о.)
РоссияОлег Георгиевич Кононов
История личных встреч
14.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й турТорпедо М4 : 0СКА-Хабаровск
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й турСКА-Хабаровск2 : 0Торпедо М
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турТорпедо М2 : 0СКА-Хабаровск
04.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиТорпедо М3 : 1СКА-Хабаровск
21.11.2021ФНЛ - Первый дивизион24-й турТорпедо М0 : 0СКА-Хабаровск
14.08.2021ФНЛ - Первый дивизион6-й турСКА-Хабаровск0 : 1Торпедо М
04.08.2021Кубок России1/64 финалаТорпедо М0 : 0 4 : 2СКА-Хабаровск
27.02.2021ФНЛ - Первый дивизион27-й турТорпедо М0 : 0СКА-Хабаровск
05.09.2020ФНЛ - Первый дивизион7-й турСКА-Хабаровск2 : 4Торпедо М
03.11.2019ФНЛ - Первый дивизион21-й турТорпедо М2 : 1СКА-Хабаровск
10.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й турСКА-Хабаровск1 : 0
03.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й тур2 : 0СКА-Хабаровск
26.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й турСКА-Хабаровск6 : 1
20.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й турСКА-Хабаровск3 : 3
13.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й тур1 : 1СКА-Хабаровск
09.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й турТорпедо М2 : 0
02.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й турТорпедо М3 : 0
27.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й тур1 : 1Торпедо М
21.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й тур0 : 3Торпедо М
16.10.2024Fonbet Кубок России1/16 финалаТорпедо М0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика1939
2
Повышение
Торпедо М1836
3
Стыковая зона
Урал1933
4
Стыковая зона
Арсенал Т1930
5 Сочи1828
6 Черноморец1827
7 Ротор1926
8 Чайка1825
9 Родина1824
10 СКА-Хабаровск1824
11 Енисей1923
12 Нефтехимик1923
13 КАМАЗ1922
14 Уфа1920
15 Сокол1919
16
Зона вылета
Шинник1818
17
Зона вылета
Алания1918
18
Зона вылета
Тюмень189

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