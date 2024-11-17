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Шинник - Чайка 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
17 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур
Главный судья: Богдан Головко (Волгоград, Россия);
Шинник
Чайка

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Чайка, которое состоится 17 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
РоссияДмитрий Николаевич Черышев
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
История личных встреч
30.10.2024Fonbet Кубок России1/8 финалаШинник0 : 0 4 : 2Чайка
15.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й турЧайка2 : 2Шинник
27.02.2021ФНЛ - Первый дивизион27-й турЧайка5 : 1Шинник
05.09.2020ФНЛ - Первый дивизион7-й турШинник0 : 0Чайка
12.10.2019ФНЛ - Первый дивизион17-й турШинник2 : 3Чайка
10.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й турШинник0 : 2
03.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й тур0 : 1Шинник
30.10.2024Fonbet Кубок России1/8 финалаШинник0 : 0 4 : 2Чайка
26.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й тур1 : 1Шинник
20.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й турШинник1 : 3
10.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й тур2 : 0Чайка
03.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й турЧайка3 : 0
30.10.2024Fonbet Кубок России1/8 финалаШинник0 : 0 4 : 2Чайка
27.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й тур2 : 3Чайка
21.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й турЧайка2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика1939
2
Повышение
Торпедо М1836
3
Стыковая зона
Урал1933
4
Стыковая зона
Арсенал Т1930
5 Сочи1828
6 Черноморец1827
7 Ротор1926
8 Чайка1825
9 Родина1824
10 СКА-Хабаровск1824
11 Енисей1923
12 Нефтехимик1923
13 КАМАЗ1922
14 Уфа1920
15 Сокол1919
16
Зона вылета
Шинник1818
17
Зона вылета
Алания1918
18
Зона вылета
Тюмень189

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