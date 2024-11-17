Шинник - Чайка 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
17 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур
Главный судья: Богдан Головко (Волгоград, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Чайка, которое состоится 17 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
|Дмитрий Николаевич Черышев
|Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
|30.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 0 4 : 2
|15.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 2
|27.02.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|5 : 1
|05.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 0
|12.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 3
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 0 4 : 2
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 3
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 0
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 0
|30.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 0 4 : 2
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 3
|21.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|19
|39
| 2
Повышение
|Торпедо М
|18
|36
| 3
Стыковая зона
|Урал
|19
|33
| 4
Стыковая зона
|Арсенал Т
|19
|30
|5
|Сочи
|18
|28
|6
|Черноморец
|18
|27
|7
|Ротор
|19
|26
|8
|Чайка
|18
|25
|9
|Родина
|18
|24
|10
|СКА-Хабаровск
|18
|24
|11
|Енисей
|19
|23
|12
|Нефтехимик
|19
|23
|13
|КАМАЗ
|19
|22
|14
|Уфа
|19
|20
|15
|Сокол
|19
|19
| 16
Зона вылета
|Шинник
|18
|18
| 17
Зона вылета
|Алания
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|18
|9