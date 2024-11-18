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Румыния - Кипр 18 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
18 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 2. 6-й тур
Румыния
Кипр

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Кипр, которое состоится 18 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 2. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния
Кипр
Главные тренеры
РумынияМирча Луческу
КипрСофронис Августи
История личных встреч
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 3-й турКипр0 : 3Румыния
09.02.2011Товарищеские матчи (сборные)Кубок КипраКипр1 : 1 4 : 5Румыния
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 4-й тур1 : 2Румыния
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 3-й турКипр0 : 3Румыния
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 2-й турРумыния3 : 1
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 1-й тур0 : 3Румыния
02.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаРумыния0 : 3
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 5-й турКипр2 : 1
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 4-й тур3 : 0Кипр
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 3-й турКипр0 : 3Румыния
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 2-й турКипр0 : 4
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 1-й тур0 : 1Кипр
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия513
2
1/4 финала
Хорватия57
3
Стыковая зона
Польша54
4
Зона вылета
Шотландия54
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия513
2
1/4 финала
Франция510
3
Стыковая зона
Бельгия54
4
Зона вылета
Израиль51
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия513
2
1/4 финала
Нидерланды58
3
Стыковая зона
Венгрия55
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина51
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания513
2
1/4 финала
Дания57
3
Стыковая зона
Сербия55
4
Зона вылета
Швейцария52
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Чехия58
2 Грузия57
3 Албания57
4
Зона вылета
Украина55
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Англия615
2 Греция615
3 Ирландия66
4
Зона вылета
Финляндия60
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия613
2 Австрия611
3 Словения68
4
Зона вылета
Казахстан61
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция612
2 Уэльс610
3 Исландия57
4
Зона вылета
Черногория50
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция513
2 Словакия510
3 Эстония54
4
Зона вылета
Азербайджан51
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния412
2 Косово49
3 Кипр56
4
Зона вылета
Литва50
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия510
2 Болгария58
3 Беларусь56
4
Зона вылета
Люксембург52
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония616
2 Армения67
3 Фарерские острова66
4
Зона вылета
Латвия64
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар46
2 Сан-Марино34
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия49
2 Мальта36
3 Андорра30

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