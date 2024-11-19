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Китай - Япония 19 Ноября прямая трансляция

19 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 6-й тур
Китай
Япония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Китай - Япония, которое состоится 19 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Китай
Япония
Главные тренеры
ХорватияБранко Иванкович
ЯпонияХадзимэ Мориясу
История личных встреч
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 1-й турЯпония7 : 0Китай
27.01.2022ЧМ-2022 - АзияГруппа B. 7-й турЯпония2 : 0Китай
07.09.2021ЧМ-2022 - АзияГруппа B. 2-й турКитай0 : 1Япония
14.11.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 5-й тур0 : 1Китай
15.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 4-й турКитай2 : 1
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 3-й тур3 : 1Китай
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 2-й турКитай1 : 2
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 1-й турЯпония7 : 0Китай
15.11.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 5-й тур0 : 4Япония
15.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 4-й турЯпония1 : 1
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 3-й тур0 : 2Япония
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 2-й тур0 : 5Япония
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 1-й турЯпония7 : 0Китай
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран513
2 Узбекистан510
3
Плей-офф
ОАЭ57
4
Плей-офф
Катар57
5 Киргизия53
6 КНДР52
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея513
2 Иордания58
3
Плей-офф
Ирак58
4
Плей-офф
Оман56
5 Кувейт53
6 Палестина52
Группа 3
КомандаИО
1 Япония513
2 Австралия56
3
Плей-офф
Саудовская Аравия56
4
Плей-офф
Китай56
5 Бахрейн55
6 Индонезия53

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