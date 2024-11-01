Киргизия - Иран 19 Ноября прямая трансляция
19 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Киргизия - Иран, которое состоится 19 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Киргизия
Иран
Главные тренеры
|Штефан Таркович
|Амир Галенои
История личных встреч
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 1-й тур
|1 : 0
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 5
|07.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|6 : 0
|14.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 5-й тур
|3 : 0
|15.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 4-й тур
|1 : 0
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 3-й тур
|3 : 1
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 2-й тур
|2 : 3
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 1-й тур
|1 : 0
|14.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 5-й тур
|2 : 3
|15.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 4-й тур
|4 : 1
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 3-й тур
|0 : 0
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 2-й тур
|0 : 1
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Иран
|5
|13
|2
|Узбекистан
|5
|10
| 3
Плей-офф
|ОАЭ
|5
|7
| 4
Плей-офф
|Катар
|5
|7
|5
|Киргизия
|5
|3
|6
|КНДР
|5
|2
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Южная Корея
|5
|13
|2
|Иордания
|5
|8
| 3
Плей-офф
|Ирак
|5
|8
| 4
Плей-офф
|Оман
|5
|6
|5
|Кувейт
|5
|3
|6
|Палестина
|5
|2
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония
|5
|13
|2
|Австралия
|5
|6
| 3
Плей-офф
|Саудовская Аравия
|5
|6
| 4
Плей-офф
|Китай
|5
|6
|5
|Бахрейн
|5
|5
|6
|Индонезия
|5
|3