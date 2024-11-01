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Бахрейн - Австралия 19 Ноября прямая трансляция

19 Ноября 2024 года в 21:15 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 6-й тур
Бахрейн
Австралия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бахрейн - Австралия, которое состоится 19 Ноября 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бахрейн
Австралия
Главные тренеры
ХорватияДраган Талаич
АвстралияТони Попович
История личных встреч
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 1-й турАвстралия0 : 1Бахрейн
06.01.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиБахрейн0 : 2Австралия
18.01.2011Кубок АзииГруппа C. 3-й турАвстралия1 : 0Бахрейн
10.06.2009ЧМ-2010 - АзияГруппа 1. 9-й турАвстралия2 : 0Бахрейн
19.11.2008ЧМ-2010 - АзияГруппа 1. 4-й турБахрейн0 : 1Австралия
14.11.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 5-й турБахрейн0 : 1
15.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 4-й тур0 : 0Бахрейн
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 3-й турБахрейн2 : 2
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 2-й турБахрейн0 : 5
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 1-й турАвстралия0 : 1Бахрейн
14.11.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 5-й турАвстралия0 : 0
15.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 4-й тур1 : 1Австралия
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 3-й турАвстралия3 : 1
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 2-й тур0 : 0Австралия
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 1-й турАвстралия0 : 1Бахрейн
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран513
2 Узбекистан510
3
Плей-офф
ОАЭ57
4
Плей-офф
Катар57
5 Киргизия53
6 КНДР52
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея513
2 Иордания58
3
Плей-офф
Ирак58
4
Плей-офф
Оман56
5 Кувейт53
6 Палестина52
Группа 3
КомандаИО
1 Япония513
2 Австралия56
3
Плей-офф
Саудовская Аравия56
4
Плей-офф
Китай56
5 Бахрейн55
6 Индонезия53

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