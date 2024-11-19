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Оман - Ирак 19 Ноября прямая трансляция

19 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 6-й тур
Оман
Ирак

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оман - Ирак, которое состоится 19 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оман
Ирак
Главные тренеры
ЧехияЯрослав Шильгавы
ИспанияХесус Касас
История личных встреч
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 1-й турИрак1 : 0Оман
23.09.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 3Ирак1 : 1 0 : 1Оман
04.06.2013ЧМ-2014 - АзияГруппа B. 8-й турОман1 : 0Ирак
12.06.2012ЧМ-2014 - АзияГруппа B. 3-й турИрак1 : 1Оман
14.11.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 5-й турОман1 : 0
15.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 4-й тур4 : 0Оман
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 3-й турОман4 : 0
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 2-й турОман1 : 3
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 1-й турИрак1 : 0Оман
14.11.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 5-й турИрак0 : 0
15.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 4-й тур3 : 2Ирак
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 3-й турИрак1 : 0
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 2-й тур0 : 0Ирак
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 1-й турИрак1 : 0Оман
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран513
2 Узбекистан510
3
Плей-офф
ОАЭ57
4
Плей-офф
Катар57
5 Киргизия53
6 КНДР52
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея513
2 Иордания58
3
Плей-офф
Ирак58
4
Плей-офф
Оман56
5 Кувейт53
6 Палестина52
Группа 3
КомандаИО
1 Япония513
2 Австралия56
3
Плей-офф
Саудовская Аравия56
4
Плей-офф
Китай56
5 Бахрейн55
6 Индонезия53

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