Колумбия - Эквадор 20 Ноября прямая трансляция
20 Ноября 2024 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 12-й тур
1-й тайм, 16'
0 : 1
0'
45'
90'
- 7'0:1Эннер Валенсия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Эквадор, которое состоится 20 Ноября 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колумбия
Эквадор
|12
|вр
|Камило Варгас
|21
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Джон Лукуми
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|17
|зщ
|Хоан Мохика
|16
|пз
|Хуан Портилья
|6
|пз
|Ричард Риос
|10
|пз
|Хамес Родригес
|11
|нп
|Джон Арьяс
|7
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Джон Кордоба
|1
|вр
|Эрнан Галиндес
|16
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|6
|зщ
|Вильям Пачо
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|7
|зщ
|Первис Эступиньян
|23
|пз
|Мойсес Кайседо
|21
|пз
|Алан Франко
|20
|пз
|Педро Вите
|17
|пз
|Алан Минда
|19
|нп
|Гонсало Плата
|13
|нп
|Эннер Валенсия
Запасные
|1
|вр
|Давид Оспина
|22
|вр
|Альваро Монтеро
|4
|зщ
|Сантьяго Ариас
|13
|зщ
|Йерри Мина
|2
|зщ
|Кристиан Борха
|5
|пз
|Кевин Кастаньо
|15
|пз
|Матеус Урибе
|8
|пз
|Хорхе Карраскаль
|20
|нп
|Хуан Кинтеро
|14
|нп
|Джон Дуран
|18
|нп
|Карлос Андрес Гомес
|19
|нп
|Рафаэль Борре
|12
|вр
|Мойсес Рамирес
|22
|вр
|Gonzalo Valle
|2
|зщ
|Феликс Торрес
|4
|зщ
|Джоаннер Чавес
|5
|зщ
|Кристиан Рамирес
|14
|зщ
|Хавьер Арреага
|8
|пз
|Карлос Груэсо
|10
|пз
|Кендри Паэс
|18
|пз
|Keny Arroyo
|9
|нп
|Джон Йебоа
|11
|нп
|Kевин Родригес
|15
|нп
|John Mercado
Главные тренеры
|Нестор Лоренсо
|Себастьян Беккасесе
История личных встреч
|18.10.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 0
|15.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|0 : 0
|14.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|18.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|6 : 1
|20.11.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|29.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|0 : 2
|29.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|3 : 1
|07.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 15-й тур
|1 : 0
|11.06.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 6-й тур
|1 : 0
|26.03.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2011
|0 : 2
|16.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|3 : 2
|15.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|4 : 0
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 0
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|2 : 1
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 1
|15.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|4 : 0
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|0 : 0
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|0 : 0
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 0
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|11
|22
|2
|Уругвай
|11
|19
|3
|Колумбия
|11
|19
|4
|Бразилия
|11
|17
|5
|Парагвай
|12
|17
|6
|Эквадор
|11
|16
|7
|Боливия
|12
|13
|8
|Венесуэла
|11
|12
|9
|Перу
|11
|7
|10
|Чили
|11
|6