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Колумбия - Эквадор 20 Ноября прямая трансляция

20 Ноября 2024 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 12-й тур
Колумбия
1-й тайм, 16'
0 : 1
Эквадор

    0'
    45'
    90'
    • 7'
      0:1
      Эннер Валенсия
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Эквадор, которое состоится 20 Ноября 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Колумбия
    Эквадор
    12КолумбияврКамило Варгас
    21КолумбиязщДаниэль Муньос
    3КолумбиязщДжон Лукуми
    23КолумбиязщДавинсон Санчес
    17КолумбиязщХоан Мохика
    16КолумбияпзХуан Портилья
    6КолумбияпзРичард Риос
    10КолумбияпзХамес Родригес
    11КолумбиянпДжон Арьяс
    7КолумбиянпЛуис Диас
    9КолумбиянпДжон Кордоба
    1ЭквадорврЭрнан Галиндес
    16ЭквадорзщХоэль Ордоньес
    6ЭквадорзщВильям Пачо
    3ЭквадорзщПьеро Инкапье
    7ЭквадорзщПервис Эступиньян
    23ЭквадорпзМойсес Кайседо
    21ЭквадорпзАлан Франко
    20ЭквадорпзПедро Вите
    17ЭквадорпзАлан Минда
    19ЭквадорнпГонсало Плата
    13ЭквадорнпЭннер Валенсия
    Запасные
    1КолумбияврДавид Оспина
    22КолумбияврАльваро Монтеро
    4КолумбиязщСантьяго Ариас
    13КолумбиязщЙерри Мина
    2КолумбиязщКристиан Борха
    5КолумбияпзКевин Кастаньо
    15КолумбияпзМатеус Урибе
    8КолумбияпзХорхе Карраскаль
    20КолумбиянпХуан Кинтеро
    14КолумбиянпДжон Дуран
    18КолумбиянпКарлос Андрес Гомес
    19КолумбиянпРафаэль Борре
    12ЭквадорврМойсес Рамирес
    22ЭквадорврGonzalo Valle
    2ЭквадорзщФеликс Торрес
    4ЭквадорзщДжоаннер Чавес
    5ЭквадорзщКристиан Рамирес
    14ЭквадорзщХавьер Арреага
    8ЭквадорпзКарлос Груэсо
    10ЭквадорпзКендри Паэс
    18ЭквадорпзKeny Arroyo
    9ЭквадорнпДжон Йебоа
    11ЭквадорнпKевин Родригес
    15ЭквадорнпJohn Mercado
    Главные тренеры
    АргентинаНестор Лоренсо
    АргентинаСебастьян Беккасесе
    История личных встреч
    18.10.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Эквадор0 : 0Колумбия
    15.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Колумбия0 : 0Эквадор
    14.06.2021 Кубок Америки Группа B. 1-й тур Колумбия1 : 0Эквадор
    18.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Эквадор6 : 1Колумбия
    20.11.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор0 : 1Колумбия
    29.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Эквадор0 : 2Колумбия
    29.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Колумбия3 : 1Эквадор
    07.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 15-й тур Колумбия1 : 0Эквадор
    11.06.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 6-й тур Эквадор1 : 0Колумбия
    26.03.2011 Товарищеские матчи (сборные) Март 2011 Эквадор0 : 2Колумбия
    16.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур 3 : 2Колумбия
    15.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Колумбия4 : 0
    10.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 0Колумбия
    10.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Колумбия2 : 1
    07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 1 : 1Колумбия
    15.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Эквадор4 : 0
    16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 0 : 0Эквадор
    11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Эквадор0 : 0
    11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Эквадор1 : 0
    07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 1 : 0Эквадор
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1 Аргентина1122
    2 Уругвай1119
    3 Колумбия1119
    4 Бразилия1117
    5 Парагвай1217
    6 Эквадор1116
    7 Боливия1213
    8 Венесуэла1112
    9 Перу117
    10 Чили116

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