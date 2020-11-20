Чили - Венесуэла 20 Ноября прямая трансляция
20 Ноября 2024 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Венесуэла, которое состоится 20 Ноября 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чили
Венесуэла
Главные тренеры
|Рикардо Гарека
|Фернандо Батиста
История личных встреч
|18.10.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|3 : 0
|15.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|3 : 0
|18.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|2 : 1
|29.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|3 : 1
|30.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|1 : 4
|15.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|5 : 0
|07.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 15-й тур
|3 : 0
|10.06.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 6-й тур
|0 : 2
|18.07.2011
|Кубок Америки
|1/4 финала
|1 : 2
|06.09.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 15-й тур
|2 : 2
|16.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|0 : 0
|15.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|4 : 0
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 2
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 2
|06.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|3 : 0
|15.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|1 : 1
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|2 : 1
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 1
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|0 : 0
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|11
|22
|2
|Уругвай
|11
|19
|3
|Колумбия
|11
|19
|4
|Бразилия
|11
|17
|5
|Эквадор
|11
|16
|6
|Парагвай
|11
|16
|7
|Венесуэла
|11
|12
|8
|Боливия
|11
|12
|9
|Перу
|11
|7
|10
|Чили
|11
|6