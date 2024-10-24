Хове Эспаньол - Реал Сосьедад 21 Ноября прямая трансляция
21 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хове Эспаньол - Реал Сосьедад, которое состоится 21 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хове Эспаньол
Сан-Висенте-дель-Распеч
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
История личных встреч
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2