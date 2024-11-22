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Рубин - Акрон 22 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
22 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
РубинАкрон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Акрон, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур Акрон0 : 1Рубин
19.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Акрон1 : 2Рубин
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Рубин4 : 0Акрон
13.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Рубин3 : 2Акрон
18.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Акрон2 : 4Рубин
23.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Акрон0 : 0Рубин
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Рубин1 : 1
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 0 : 1Рубин
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Рубин0 : 0
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 0Рубин
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин1 : 2
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 4 : 0Акрон
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Акрон2 : 0
26.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Акрон
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур Акрон0 : 1Рубин
18.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Акрон0 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1537
2 Зенит1536
3 Локомотив М1534
4 Динамо М1530
5 Спартак М1528
6 ЦСКА1527
7 Рубин1519
8 Ростов1517
9 Акрон1516
10 Пари Нижний Новгород1515
11 Динамо Мх1515
12 Крылья Советов1512
13
Стыковая зона
Химки1512
14
Стыковая зона
Факел1512
15
Зона вылета
Ахмат159
16
Зона вылета
Оренбург158

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