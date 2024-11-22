Рубин - Акрон 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
22 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Акрон, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|19.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|4 : 0
|13.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|3 : 2
|18.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|23.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 1
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 0
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 0
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|15
|37
|2
|Зенит
|15
|36
|3
|Локомотив М
|15
|34
|4
|Динамо М
|15
|30
|5
|Спартак М
|15
|28
|6
|ЦСКА
|15
|27
|7
|Рубин
|15
|19
|8
|Ростов
|15
|17
|9
|Акрон
|15
|16
|10
|Пари Нижний Новгород
|15
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|15
|12
|Крылья Советов
|15
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|15
|12
| 14
Стыковая зона
|Факел
|15
|12
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|15
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|15
|8