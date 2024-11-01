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Бавария - Аугсбург 22 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
22 Ноября 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Бавария
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Аугсбург, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Аугсбург
Аугсбург
1 Германия вр Мануэль Нойер
22 Португалия зщ Рафаэл Геррейру
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
6 Германия пз Йозуа Киммих
8 Германия пз Леон Горецка
42 Германия пз Джамал Мусиала
17 Франция нп Майкл Олисе
11 Франция нп Кингсли Коман
9 Англия нп Гарри Кейн
22 Хорватия вр Неделько Лабрович
5 Франция зщ Крислен Матсима
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек
11 Германия зщ Мариус Вольф
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
19 Нигерия пз Фрэнк Оньека
17 Хорватия пз Кристиян Якич
10 Германия пз Арне Майер
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
21 Германия нп Филлип Тиц
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Дания Йесс Торуп
История личных встреч
27.01.2024 Германия - Бундеслига 19-й тур Аугсбург2 : 3Бавария
27.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Бавария3 : 1Аугсбург
11.03.2023 Германия - Бундеслига 24-й тур Бавария5 : 3Аугсбург
19.10.2022 Кубок Германии 1/16 финала Аугсбург2 : 5Бавария
17.09.2022 Германия - Бундеслига 7-й тур Аугсбург1 : 0Бавария
09.04.2022 Германия - Бундеслига 29-й тур Бавария1 : 0Аугсбург
19.11.2021 Германия - Бундеслига 12-й тур Аугсбург2 : 1Бавария
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Бавария5 : 2Аугсбург
20.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Аугсбург0 : 1Бавария
08.03.2020 Германия - Бундеслига 25-й тур Бавария2 : 0Аугсбург
09.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур 0 : 1Бавария
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Бавария1 : 0
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Бавария3 : 0
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 0 : 4Бавария
27.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур 0 : 5Бавария
10.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Аугсбург0 : 0
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур 1 : 1Аугсбург
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Аугсбург3 : 0
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Аугсбург2 : 1
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур 3 : 1Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1026
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1021
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1020
4
Лига чемпионов
Байер1017
5
Лига Европы
Фрайбург1017
6
Квалификация Лиги конференций
Унион1016
7 Боруссия Д1016
8 Вердер1015
9 Боруссия М1014
10 Майнц1013
11 Штутгарт1013
12 Вольфсбург1012
13 Аугсбург1012
14 Хайденхайм1010
15 Хоффенхайм109
16
Стыковая зона
Санкт-Паули108
17
Зона вылета
Хольштайн105
18
Зона вылета
Бохум102

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