Бавария - Аугсбург 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
22 Ноября 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Аугсбург, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|17
|пз
|Кристиян Якич
|10
|пз
|Арне Майер
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|21
|нп
|Филлип Тиц
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Йесс Торуп
История личных встреч
|27.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 3
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|11.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|5 : 3
|19.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 5
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 0
|19.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|5 : 2
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|08.03.2020
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 4
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 5
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|10
|17
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|10
|16
|7
|Боруссия Д
|10
|16
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Боруссия М
|10
|14
|10
|Майнц
|10
|13
|11
|Штутгарт
|10
|13
|12
|Вольфсбург
|10
|12
|13
|Аугсбург
|10
|12
|14
|Хайденхайм
|10
|10
|15
|Хоффенхайм
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|10
|2