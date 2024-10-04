20:01 ()
Свернуть список

Аль-Наср - Аль-Кадисия 22 Ноября прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
22 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур
Аль-Наср
Аль-Кадисия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Кадисия, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
Испания Мичел Гонсалес
История личных встреч
08.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур 0 : 1Аль-Наср
05.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 4-й тур Аль-Наср5 : 1
01.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Наср1 : 1
25.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур Аль-Кадисия3 : 3Аль-Наср
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 3-й тур 0 : 1Аль-Наср
07.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур Аль-Кадисия2 : 0
02.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур 0 : 2Аль-Кадисия
25.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур Аль-Кадисия2 : 1
19.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур 3 : 1Аль-Кадисия
04.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 2 : 1Аль-Кадисия
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль1028
2 Аль-Иттихад1027
3 Аль-Наср1022
4 Аль-Шабаб1021
5 Аль-Кадисия1019
6 Аль-Халидж1016
7 Аль-Таавун1015
8 Аль-Ахли1014
9 Эр-Рияд1014
10 Аль-Раед1011
11 Дамак1011
12 Аль-Иттифак1011
13 Аль-Ороба1010
14 Аль-Охдуд108
15 Аль-Холуд107
16
Зона вылета
Аль-Фейха107
17
Зона вылета
Аль-Вахда106
18
Зона вылета
Аль-Фатех105

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close