Аль-Наср - Аль-Кадисия 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
22 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Кадисия, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Главные тренеры
|Луиш Каштру
|Мичел Гонсалес
История личных встреч
|08.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|05.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 4-й тур
|5 : 1
|01.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|1 : 1
|25.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|3 : 3
|22.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 3-й тур
|0 : 1
|07.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|0 : 2
|25.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|3 : 1
|04.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|10
|28
|2
|Аль-Иттихад
|10
|27
|3
|Аль-Наср
|10
|22
|4
|Аль-Шабаб
|10
|21
|5
|Аль-Кадисия
|10
|19
|6
|Аль-Халидж
|10
|16
|7
|Аль-Таавун
|10
|15
|8
|Аль-Ахли
|10
|14
|9
|Эр-Рияд
|10
|14
|10
|Аль-Раед
|10
|11
|11
|Дамак
|10
|11
|12
|Аль-Иттифак
|10
|11
|13
|Аль-Ороба
|10
|10
|14
|Аль-Охдуд
|10
|8
|15
|Аль-Холуд
|10
|7
| 16
Зона вылета
|Аль-Фейха
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Аль-Вахда
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|10
|5