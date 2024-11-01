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Плимут Аргайл - Уотфорд 22 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
22 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 16-й тур
Плимут Аргайл
Уотфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Уотфорд, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Уотфорд2 : 0Плимут Аргайл
01.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Плимут Аргайл3 : 3Уотфорд
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Уотфорд0 : 0Плимут Аргайл
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 1Плимут Аргайл
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Плимут Аргайл1 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 3 : 0Плимут Аргайл
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Плимут Аргайл3 : 3
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
08.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Уотфорд1 : 0
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Уотфорд
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 2 : 6Уотфорд
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Уотфорд1 : 0
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 2 : 1Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1531
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1531
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1529
4
Плей-офф
Бёрнли1527
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1525
6
Плей-офф
Уотфорд1525
7 Мидлсбро1524
8 Миллуолл1523
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1522
11 Суонси Сити1519
12 Дерби Каунти1519
13 Сток Сити1519
14 Норвич Сити1518
15 Шеффилд Уэнсдей1518
16 Оксфорд Юнайтед1517
17 Ковентри Сити1516
18 Плимут Аргайл1516
19 Халл Сити1515
20 Престон Норт Энд1515
21 Лутон Таун1515
22
Зона вылета
Кардифф Сити1515
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1510

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