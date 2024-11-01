Падерборн 07 - Нюрнберг 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
22 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Нюрнберг, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|19.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|13.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|15.01.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|30.07.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|04.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|06.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|15.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|04.12.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|08.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|25.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|8 : 3
|20.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|12
|22
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|12
|21
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|12
|21
|4
|Карлсруэ
|12
|20
|5
|Гамбург
|12
|19
|6
|Эльверсберг
|12
|19
|7
|Нюрнберг
|12
|18
|8
|Кёльн
|12
|18
|9
|Магдебург
|12
|18
|10
|Кайзерслаутерн
|12
|17
|11
|Герта
|12
|17
|12
|Дармштадт 98
|12
|16
|13
|Гройтер Фюрт
|12
|13
|14
|Шальке-04
|12
|12
|15
|Айнтрахт Б
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Ян
|12
|7