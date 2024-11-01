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Падерборн 07 - Нюрнберг 22 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
22 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур
Падерборн 07
Нюрнберг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Нюрнберг, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
19.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Нюрнберг0 : 2Падерборн 07
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Падерборн 071 : 3Нюрнберг
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Падерборн 070 : 1Нюрнберг
13.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Нюрнберг2 : 1Падерборн 07
15.01.2022 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Нюрнберг1 : 2Падерборн 07
30.07.2021 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Падерборн 072 : 2Нюрнберг
04.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Нюрнберг2 : 1Падерборн 07
06.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Падерборн 070 : 2Нюрнберг
15.05.2016 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Падерборн 070 : 1Нюрнберг
04.12.2015 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Нюрнберг2 : 1Падерборн 07
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 1 : 1Падерборн 07
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Падерборн 070 : 0
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Падерборн 070 : 1
25.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 1 : 2Падерборн 07
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 3 : 0Падерборн 07
08.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Нюрнберг0 : 0
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 1Нюрнберг
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1Нюрнберг
25.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Нюрнберг8 : 3
20.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 0 : 4Нюрнберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-961222
2
Повышение
Падерборн 071221
3
Плей-офф за повышение
Фортуна1221
4 Карлсруэ1220
5 Гамбург1219
6 Эльверсберг1219
7 Нюрнберг1218
8 Кёльн1218
9 Магдебург1218
10 Кайзерслаутерн1217
11 Герта1217
12 Дармштадт 981216
13 Гройтер Фюрт1213
14 Шальке-041212
15 Айнтрахт Б1212
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер1211
17
Зона вылета
Ульм 18461210
18
Зона вылета
Ян127

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