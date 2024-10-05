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Заглембе Л - Мотор 22 Ноября прямая трансляция

Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
22 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Заглембе Л
Мотор

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Мотор, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заглембе Л
Любин
Мотор
Люблин
Главные тренеры
Польша Вальдемар Форналик
История личных встреч
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 0Заглембе Л
04.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Заглембе Л3 : 0
27.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 2Заглембе Л
19.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур Заглембе Л1 : 3
05.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур 0 : 1Заглембе Л
08.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 3Мотор
02.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Мотор4 : 2
26.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур 6 : 2Мотор
19.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур Мотор3 : 4
05.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур 1 : 2Мотор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П1534
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1532
3
Квалификация Лиги конференций
Ракув1531
4 Краковия1529
5 Легия1525
6 Погонь1522
7 Видзев1522
8 Мотор1521
9 Гурник З1521
10 Пяст1520
11 ГКС Катовице1519
12 Заглембе Л1518
13 Радомяк1416
14 Корона1516
15 Сталь1515
16
Зона вылета
Пуща1511
17
Зона вылета
Лехия1511
18
Зона вылета
Шлёнск149

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