Заглембе Л - Мотор 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
22 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Мотор, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заглембе Л
Любин
Мотор
Люблин
Главные тренеры
|Вальдемар Форналик
История личных встреч
|09.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 0
|04.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 3
|05.10.2024
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|0 : 1
|08.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 3
|02.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|4 : 2
|26.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|6 : 2
|19.10.2024
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 4
|05.10.2024
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|15
|34
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|15
|32
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|15
|31
|4
|Краковия
|15
|29
|5
|Легия
|15
|25
|6
|Погонь
|15
|22
|7
|Видзев
|15
|22
|8
|Мотор
|15
|21
|9
|Гурник З
|15
|21
|10
|Пяст
|15
|20
|11
|ГКС Катовице
|15
|19
|12
|Заглембе Л
|15
|18
|13
|Радомяк
|14
|16
|14
|Корона
|15
|16
|15
|Сталь
|15
|15
| 16
Зона вылета
|Пуща
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Лехия
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|14
|9