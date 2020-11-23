Балтика - Родина 23 Ноября прямая трансляция
23 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Родина, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Родина
Москва
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|07.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 0
|18.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 2
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|5 : 0
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|5 : 2
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 0
|04.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 0
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|19
|39
| 2
Повышение
|Торпедо М
|19
|37
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|20
|34
| 4
Стыковая зона
|Урал
|19
|33
|5
|Арсенал Т
|19
|30
|6
|Черноморец
|19
|30
|7
|Чайка
|19
|26
|8
|Ротор
|19
|26
|9
|СКА-Хабаровск
|19
|25
|10
|Родина
|19
|24
|11
|Енисей
|19
|23
|12
|Нефтехимик
|19
|23
|13
|КАМАЗ
|19
|22
|14
|Уфа
|20
|20
|15
|Шинник
|19
|19
| 16
Зона вылета
|Сокол
|19
|19
| 17
Зона вылета
|Алания
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|19
|9