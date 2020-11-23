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Балтика - Родина 23 Ноября прямая трансляция

23 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур
БалтикаРодина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Родина, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Родина0 : 0Балтика
07.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Балтика0 : 0Родина
18.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Родина1 : 2Балтика
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 1Балтика
09.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур 1 : 2Балтика
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 5 : 0Балтика
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Балтика2 : 0
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Балтика5 : 2
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Родина0 : 1
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Родина2 : 0
04.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 0 : 0Родина
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Родина1 : 1
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 1 : 0Родина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика1939
2
Повышение
Торпедо М1937
3
Стыковая зона
Сочи2034
4
Стыковая зона
Урал1933
5 Арсенал Т1930
6 Черноморец1930
7 Чайка1926
8 Ротор1926
9 СКА-Хабаровск1925
10 Родина1924
11 Енисей1923
12 Нефтехимик1923
13 КАМАЗ1922
14 Уфа2020
15 Шинник1919
16
Зона вылета
Сокол1919
17
Зона вылета
Алания1918
18
Зона вылета
Тюмень199

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