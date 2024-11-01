Эвертон - Брентфорд 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Брентфорд, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|18
|зщ
|Эшли Янг
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|8
|пз
|Орель Мангала
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Томас Франк
История личных встреч
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 1
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|04.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 3
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|11
|19
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|11
|19
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|19
|7
|Фулхэм
|11
|18
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|18
|9
|Астон Вилла
|11
|18
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|16
|11
|Брентфорд
|11
|16
|12
|Борнмут
|11
|15
|13
|Манчестер Юнайтед
|11
|15
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|12
|15
|Лестер Сити
|11
|10
|16
|Эвертон
|11
|10
|17
|Ипсвич Таун
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|11
|4