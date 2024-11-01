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Эвертон - Брентфорд 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Эвертон
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Брентфорд, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Брентфорд
Лондон
1АнглияврДжордан Пикфорд
18АнглиязщЭшли Янг
6АнглиязщДжеймс Тарковски
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
19УкраиназщВиталий Миколенко
27СенегалпзИдрисса Гейе
8БельгияпзОрель Мангала
29ДанияпзЙеспер Линдстрём
7АнглиянпДуайт Макнил
10СенегалнпИлиман Ндиайе
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
1НидерландыврМарк Флеккен
4НидерландызщСепп ван ден Берг
22ИрландиязщНейтан Коллинз
5ЯмайказщИтан Пиннок
8ДанияпзМатиас Йенсен
6ДанияпзКристиан Нёргор
27ГерманияпзВитали Янельт
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
19КамеруннпБрайан Мбемо
11ДР КонгонпЙоан Висса
24ДаниянпМиккель Дамсгор
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
ДанияТомас Франк
История личных встреч
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турЭвертон1 : 0Брентфорд
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турБрентфорд1 : 3Эвертон
11.03.2023Англия - Премьер-лига27-й турЭвертон1 : 0Брентфорд
27.08.2022Англия - Премьер-лига4-й турБрентфорд1 : 1Эвертон
15.05.2022Англия - Премьер-лига37-й турЭвертон2 : 3Брентфорд
05.02.2022Кубок Англии1/16 финалаЭвертон4 : 1Брентфорд
28.11.2021Англия - Премьер-лига13-й турБрентфорд1 : 0Эвертон
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур0 : 0Эвертон
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур1 : 0Эвертон
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турЭвертон1 : 1
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й тур0 : 2Эвертон
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турЭвертон0 : 0
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й турБрентфорд3 : 2
04.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур2 : 1Брентфорд
29.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финалаБрентфорд1 : 1 5 : 4
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турБрентфорд4 : 3
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й тур2 : 1Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1128
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1123
3
Лига чемпионов
Челси1119
4
Лига чемпионов
Арсенал1119
5
Лига Европы
Ноттингем Форест1119
6 Брайтон энд Хоув Альбион1119
7 Фулхэм1118
8 Ньюкасл Юнайтед1118
9 Астон Вилла1118
10 Тоттенхэм Хотспур1116
11 Брентфорд1116
12 Борнмут1115
13 Манчестер Юнайтед1115
14 Вест Хэм Юнайтед1112
15 Лестер Сити1110
16 Эвертон1110
17 Ипсвич Таун118
18
Зона вылета
Кристал Пэлас117
19
Зона вылета
Вулверхэмптон116
20
Зона вылета
Саутгемптон114

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