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Астон Вилла - Кристал Пэлас 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Астон Вилла
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Кристал Пэлас, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Кристал Пэлас
Лондон
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
3БразилиязщДиего Карлос
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
2ПольшазщМэтти Кэш
7ШотландияпзДжон Макгинн
8БельгияпзЮри Тилеманс
6АнглияпзРосс Баркли
31ЯмайканпЛеон Бэйли
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
1АнглияврДин Хендерсон
27АнглиязщТрево Чалоба
5ФранциязщМаксанс Лакруа
6АнглиязщМарк Гехи
12КолумбиязщДаниэль Муньос
3АнглиязщТайрик Митчелл
19АнглияпзУилл Хьюз
28МалипзШейк Дукуре
15ГанапзДжеффри Шлупп
7СенегалнпИсмаила Сарр
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финалаАстон Вилла1 : 2Кристал Пэлас
19.05.2024Англия - Премьер-лига38-й турКристал Пэлас5 : 0Астон Вилла
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турАстон Вилла3 : 1Кристал Пэлас
04.03.2023Англия - Премьер-лига26-й турАстон Вилла1 : 0Кристал Пэлас
20.08.2022Англия - Премьер-лига3-й турКристал Пэлас3 : 1Астон Вилла
15.05.2022Англия - Премьер-лига37-й турАстон Вилла1 : 1Кристал Пэлас
27.11.2021Англия - Премьер-лига13-й турКристал Пэлас1 : 2Астон Вилла
16.05.2021Англия - Премьер-лига36-й турКристал Пэлас3 : 2Астон Вилла
26.12.2020Англия - Премьер-лига15-й турАстон Вилла3 : 0Кристал Пэлас
12.07.2020Англия - Премьер-лига35-й турАстон Вилла2 : 0Кристал Пэлас
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур2 : 0Астон Вилла
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 0Астон Вилла
03.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур4 : 1Астон Вилла
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финалаАстон Вилла1 : 2Кристал Пэлас
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турАстон Вилла1 : 1
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й турКристал Пэлас0 : 2
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур2 : 2Кристал Пэлас
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финалаАстон Вилла1 : 2Кристал Пэлас
27.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турКристал Пэлас1 : 0
21.10.2024Англия — Премьер-лига8-й тур1 : 0Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1128
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1123
3
Лига чемпионов
Челси1119
4
Лига чемпионов
Арсенал1119
5
Лига Европы
Ноттингем Форест1119
6 Брайтон энд Хоув Альбион1119
7 Фулхэм1118
8 Ньюкасл Юнайтед1118
9 Астон Вилла1118
10 Тоттенхэм Хотспур1116
11 Брентфорд1116
12 Борнмут1115
13 Манчестер Юнайтед1115
14 Вест Хэм Юнайтед1112
15 Лестер Сити1110
16 Эвертон1110
17 Ипсвич Таун118
18
Зона вылета
Кристал Пэлас117
19
Зона вылета
Вулверхэмптон116
20
Зона вылета
Саутгемптон114

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