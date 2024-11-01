Астон Вилла - Кристал Пэлас 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Кристал Пэлас, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Кристал Пэлас
Лондон
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|7
|пз
|Джон Макгинн
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|6
|пз
|Росс Баркли
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|27
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|16.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 2
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|12.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|21.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|11
|19
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|11
|19
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|19
|7
|Фулхэм
|11
|18
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|18
|9
|Астон Вилла
|11
|18
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|16
|11
|Брентфорд
|11
|16
|12
|Борнмут
|11
|15
|13
|Манчестер Юнайтед
|11
|15
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|12
|15
|Лестер Сити
|11
|10
|16
|Эвертон
|11
|10
|17
|Ипсвич Таун
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|11
|4