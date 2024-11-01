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Борнмут - Брайтон энд Хоув Альбион 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Борнмут
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
13 Испания вр Кепа Аррисабалага
15 Англия зщ Адам Смит
27 Украина зщ Илья Забарный
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Венгрия зщ Милош Керкез
12 США пз Тайлер Адамс
4 Англия пз Льюис Кук
16 Англия пз Маркус Таверньер
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
9 Бразилия нп Эванилсон
24 Гана нп Антуан Семеньо
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
3 Бразилия зщ Игор
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
33 Дания пз Мэттью О'Райли
20 Камерун пз Карлос Балеба
17 Гамбия нп Янкуба Минте
22 Япония нп Каору Митома
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
9 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Борнмут
04.04.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Борнмут0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Борнмут
21.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Борнмут3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Борнмут
13.04.2019 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 5Борнмут
05.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Борнмут1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
22.12.2018 Англия - Премьер-лига 18-й тур Борнмут2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
01.01.2018 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Борнмут
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 2Борнмут
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Борнмут2 : 1
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Борнмут
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Борнмут2 : 0
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Борнмут
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1128
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1123
3
Лига чемпионов
Челси1119
4
Лига чемпионов
Арсенал1119
5
Лига Европы
Ноттингем Форест1119
6 Брайтон энд Хоув Альбион1119
7 Фулхэм1118
8 Ньюкасл Юнайтед1118
9 Астон Вилла1118
10 Тоттенхэм Хотспур1116
11 Брентфорд1116
12 Борнмут1115
13 Манчестер Юнайтед1115
14 Вест Хэм Юнайтед1112
15 Лестер Сити1110
16 Эвертон1110
17 Ипсвич Таун118
18
Зона вылета
Кристал Пэлас117
19
Зона вылета
Вулверхэмптон116
20
Зона вылета
Саутгемптон114

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