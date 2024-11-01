Борнмут - Брайтон энд Хоув Альбион 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|4
|пз
|Льюис Кук
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Эванилсон
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|3
|зщ
|Игор
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|20
|пз
|Карлос Балеба
|17
|нп
|Янкуба Минте
|22
|нп
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|9
|нп
|Жоао Педро
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|04.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|13.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 5
|05.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 3
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|01.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|11
|19
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|11
|19
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|19
|7
|Фулхэм
|11
|18
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|18
|9
|Астон Вилла
|11
|18
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|16
|11
|Брентфорд
|11
|16
|12
|Борнмут
|11
|15
|13
|Манчестер Юнайтед
|11
|15
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|12
|15
|Лестер Сити
|11
|10
|16
|Эвертон
|11
|10
|17
|Ипсвич Таун
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|11
|4