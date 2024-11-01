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Вест Бромвич Альбион - Норвич Сити 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 16-й тур
Вест Бромвич Альбион
Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Норвич Сити, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
20.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Норвич Сити2 : 0Вест Бромвич Альбион
26.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Норвич Сити
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1Норвич Сити
17.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Норвич Сити1 : 1Вест Бромвич Альбион
12.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Норвич Сити
11.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Норвич Сити3 : 4Вест Бромвич Альбион
19.03.2016 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Норвич Сити
24.10.2015 Англия - Премьер-лига 10-й тур Норвич Сити0 : 1Вест Бромвич Альбион
23.09.2015 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Норвич Сити3 : 0Вест Бромвич Альбион
05.04.2014 Англия - Премьер-лига 33-й тур Норвич Сити0 : 1Вест Бромвич Альбион
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 2Вест Бромвич Альбион
07.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
01.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 0 : 0Вест Бромвич Альбион
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Норвич Сити0 : 2
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 2 : 0Норвич Сити
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 2 : 1Норвич Сити
27.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Норвич Сити3 : 3
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 2 : 2Норвич Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1531
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1531
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1529
4
Плей-офф
Бёрнли1527
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1525
6
Плей-офф
Уотфорд1525
7 Мидлсбро1524
8 Миллуолл1523
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1522
11 Суонси Сити1519
12 Дерби Каунти1519
13 Сток Сити1519
14 Норвич Сити1518
15 Шеффилд Уэнсдей1518
16 Оксфорд Юнайтед1517
17 Ковентри Сити1516
18 Плимут Аргайл1516
19 Халл Сити1515
20 Престон Норт Энд1515
21 Лутон Таун1515
22
Зона вылета
Кардифф Сити1515
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1510

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