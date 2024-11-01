02:33 ()
Онлайн трансляции
Суббота 23 ноября
Свернуть список

Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 16-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Сток Сити1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 2Сток Сити
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Сток Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
17.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Сток Сити
23.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Сток Сити1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
05.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Сток Сити
01.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Сток Сити0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
15.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Сток Сити
15.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 2Сток Сити
03.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Сток Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 4
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Сток Сити1 : 1
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 0 : 2Сток Сити
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Сток Сити2 : 1
29.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 3 : 2Сток Сити
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 2 : 0Сток Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1531
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1531
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1529
4
Плей-офф
Бёрнли1527
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1525
6
Плей-офф
Уотфорд1525
7 Мидлсбро1524
8 Миллуолл1523
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1522
11 Суонси Сити1519
12 Дерби Каунти1519
13 Сток Сити1519
14 Норвич Сити1518
15 Шеффилд Уэнсдей1518
16 Оксфорд Юнайтед1517
17 Ковентри Сити1516
18 Плимут Аргайл1516
19 Халл Сити1515
20 Престон Норт Энд1515
21 Лутон Таун1515
22
Зона вылета
Кардифф Сити1515
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1510

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close