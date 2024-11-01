Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Марти Сифуэнтес
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|14.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 2
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 1
|17.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 0
|23.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|05.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 2
|01.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 2
|15.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 0
|15.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|4 : 2
|03.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|2 : 0
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 4
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|0 : 0
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|0 : 0
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 1
|06.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 2
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|15
|31
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|15
|31
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|15
|29
| 4
Плей-офф
|Бёрнли
|15
|27
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|15
|25
| 6
Плей-офф
|Уотфорд
|15
|25
|7
|Мидлсбро
|15
|24
|8
|Миллуолл
|15
|23
|9
|Блэкберн Роверс
|15
|22
|10
|Бристоль Сити
|15
|22
|11
|Суонси Сити
|15
|19
|12
|Дерби Каунти
|15
|19
|13
|Сток Сити
|15
|19
|14
|Норвич Сити
|15
|18
|15
|Шеффилд Уэнсдей
|15
|18
|16
|Оксфорд Юнайтед
|15
|17
|17
|Ковентри Сити
|15
|16
|18
|Плимут Аргайл
|15
|16
|19
|Халл Сити
|15
|15
|20
|Престон Норт Энд
|15
|15
|21
|Лутон Таун
|15
|15
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|15
|15
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|15
|12
| 24
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|15
|10