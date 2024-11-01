02:33 ()
Онлайн трансляции
Суббота 23 ноября
Свернуть список

Престон Норт Энд - Дерби Каунти 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 16-й тур
Престон Норт Энд
Дерби Каунти

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Дерби Каунти, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
02.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Дерби Каунти1 : 0Престон Норт Энд
16.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Престон Норт Энд0 : 0Дерби Каунти
20.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Престон Норт Энд3 : 0Дерби Каунти
26.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Дерби Каунти0 : 1Престон Норт Энд
15.09.2020 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Дерби Каунти1 : 2Престон Норт Энд
01.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Престон Норт Энд0 : 1Дерби Каунти
23.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Дерби Каунти1 : 0Престон Норт Энд
01.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Престон Норт Энд0 : 0Дерби Каунти
25.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Дерби Каунти2 : 0Престон Норт Энд
02.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Престон Норт Энд0 : 1Дерби Каунти
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 3 : 1Престон Норт Энд
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Престон Норт Энд0 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Престон Норт Энд1 : 3
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Престон Норт Энд0 : 3
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 3 : 3Престон Норт Энд
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Дерби Каунти1 : 1
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 2Дерби Каунти
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 2 : 1Дерби Каунти
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Дерби Каунти1 : 1
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 1Дерби Каунти
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1531
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1531
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1529
4
Плей-офф
Бёрнли1527
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1525
6
Плей-офф
Уотфорд1525
7 Мидлсбро1524
8 Миллуолл1523
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1522
11 Суонси Сити1519
12 Дерби Каунти1519
13 Сток Сити1519
14 Норвич Сити1518
15 Шеффилд Уэнсдей1518
16 Оксфорд Юнайтед1517
17 Ковентри Сити1516
18 Плимут Аргайл1516
19 Халл Сити1515
20 Престон Норт Энд1515
21 Лутон Таун1515
22
Зона вылета
Кардифф Сити1515
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1510

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close