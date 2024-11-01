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Миллуолл - Сандерленд 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 16-й тур
Миллуолл
Сандерленд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Сандерленд, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турСандерленд0 : 1Миллуолл
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турМиллуолл1 : 1Сандерленд
04.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турМиллуолл1 : 1Сандерленд
03.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турСандерленд3 : 0Миллуолл
03.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турМиллуолл1 : 1Сандерленд
18.11.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турСандерленд2 : 2Миллуолл
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й тур1 : 1Миллуолл
06.11.2024Англия — Чемпионшип14-й турМиллуолл1 : 0
03.11.2024Англия — Чемпионшип13-й турМиллуолл1 : 0
26.10.2024Англия — Чемпионшип12-й тур0 : 1Миллуолл
23.10.2024Англия — Чемпионшип11-й турМиллуолл1 : 0
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турСандерленд2 : 2
06.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур0 : 0Сандерленд
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й тур0 : 0Сандерленд
26.10.2024Англия — Чемпионшип12-й турСандерленд2 : 0
23.10.2024Англия — Чемпионшип11-й тур1 : 2Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1531
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1531
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1529
4
Плей-офф
Бёрнли1527
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1525
6
Плей-офф
Уотфорд1525
7 Мидлсбро1524
8 Миллуолл1523
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1522
11 Суонси Сити1519
12 Дерби Каунти1519
13 Сток Сити1519
14 Норвич Сити1518
15 Шеффилд Уэнсдей1518
16 Оксфорд Юнайтед1517
17 Ковентри Сити1516
18 Плимут Аргайл1516
19 Халл Сити1515
20 Престон Норт Энд1515
21 Лутон Таун1515
22
Зона вылета
Кардифф Сити1515
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1510

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