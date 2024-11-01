02:34 ()
Онлайн трансляции
Суббота 23 ноября
Свернуть список

Лутон Таун - Халл Сити 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 16-й тур
Лутон Таун
Халл Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Халл Сити, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
ГерманияТим Вальтер
ГерманияТим Вальтер
История личных встреч
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турЛутон Таун0 : 0Халл Сити
30.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турХалл Сити0 : 2Лутон Таун
19.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турХалл Сити1 : 3Лутон Таун
23.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турЛутон Таун1 : 0Халл Сити
18.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турХалл Сити0 : 1Лутон Таун
21.09.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турЛутон Таун0 : 3Халл Сити
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й тур5 : 1Лутон Таун
06.11.2024Англия — Чемпионшип14-й турЛутон Таун1 : 0
01.11.2024Англия — Чемпионшип13-й турЛутон Таун1 : 1
26.10.2024Англия — Чемпионшип12-й тур3 : 2Лутон Таун
23.10.2024Англия — Чемпионшип11-й турЛутон Таун1 : 2
10.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турХалл Сити1 : 2
05.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур1 : 0Халл Сити
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й турХалл Сити1 : 1
26.10.2024Англия — Чемпионшип12-й тур1 : 1Халл Сити
23.10.2024Англия — Чемпионшип11-й турХалл Сити1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1531
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1531
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1529
4
Плей-офф
Бёрнли1527
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1525
6
Плей-офф
Уотфорд1525
7 Мидлсбро1524
8 Миллуолл1523
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1522
11 Суонси Сити1519
12 Дерби Каунти1519
13 Сток Сити1519
14 Норвич Сити1518
15 Шеффилд Уэнсдей1518
16 Оксфорд Юнайтед1517
17 Ковентри Сити1516
18 Плимут Аргайл1516
19 Халл Сити1515
20 Престон Норт Энд1515
21 Лутон Таун1515
22
Зона вылета
Кардифф Сити1515
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1510

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close