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Блэкберн Роверс - Портсмут 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 16-й тур
Блэкберн Роверс
Портсмут

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Портсмут, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Портсмут
Портсмут
История личных встреч
13.02.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 33-й тур Портсмут1 : 2Блэкберн Роверс
21.10.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 15-й тур Блэкберн Роверс3 : 0Портсмут
03.04.2010 Англия - Премьер-лига 33-й тур Портсмут0 : 0Блэкберн Роверс
07.11.2009 Англия - Премьер-лига 12-й тур Блэкберн Роверс3 : 1Портсмут
09.05.2009 Англия - Премьер-лига 36-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Портсмут
30.11.2008 Англия - Премьер-лига 15-й тур Портсмут3 : 2Блэкберн Роверс
27.04.2008 Англия - Премьер-лига 36-й тур Портсмут0 : 1Блэкберн Роверс
23.09.2007 Англия - Премьер-лига 7-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Портсмут
25.02.2007 Англия - Премьер-лига 28-й тур Блэкберн Роверс3 : 0Портсмут
19.08.2006 Англия - Премьер-лига 1-й тур Портсмут3 : 0Блэкберн Роверс
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 3Блэкберн Роверс
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Блэкберн Роверс0 : 0
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Портсмут3 : 1
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Портсмут
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 1 : 1Портсмут
25.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Портсмут1 : 2
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 2 : 0Портсмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1531
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1531
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1529
4
Плей-офф
Бёрнли1527
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1525
6
Плей-офф
Уотфорд1525
7 Мидлсбро1524
8 Миллуолл1523
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1522
11 Суонси Сити1519
12 Дерби Каунти1519
13 Сток Сити1519
14 Норвич Сити1518
15 Шеффилд Уэнсдей1518
16 Оксфорд Юнайтед1517
17 Ковентри Сити1516
18 Плимут Аргайл1516
19 Халл Сити1515
20 Престон Норт Энд1515
21 Лутон Таун1515
22
Зона вылета
Кардифф Сити1515
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1510

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