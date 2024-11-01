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Атлетико М - Алавес 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
23 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Атлетико М
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Алавес, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Алавес
Витория
13СловенияврЯн Облак
15ФранциязщКлеман Лангле
21ИспаниязщХавьер Галан
6Испанияпз Коке
8ИспанияпзПабло Барриос
14ИспанияпзМаркос Льоренте
20БельгияпзАксель Витсель
17ИспанияпзРодриго Рикельме
22АргентинанпДжулиано Симеоне
7ФранциянпАнтуан Гризманн
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5МароккозщАбделькадир Абкар
36ИспаниязщАдриан Пика
3ИспаниязщМануэль Санчес
6ИспанияпзАндер Гевара
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Альдалур
7ИспаниянпКарлос Висенте
21АлжирнпАбдеррахман Реббах
17Испаниянп Кике
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
21.04.2024Испания - Примера32-й турАлавес2 : 0Атлетико М
29.10.2023Испания - Примера11-й турАтлетико М2 : 1Алавес
02.04.2022Испания - Примера30-й турАтлетико М4 : 1Алавес
25.09.2021Испания - Примера7-й турАлавес1 : 0Атлетико М
21.03.2021Испания - Примера28-й турАтлетико М1 : 0Алавес
03.01.2021Испания - Примера17-й турАлавес1 : 2Атлетико М
27.06.2020Испания - Примера32-й турАтлетико М2 : 1Алавес
29.10.2019Испания - Примера11-й турАлавес1 : 1Атлетико М
30.03.2019Испания - Примера29-й турАлавес0 : 4Атлетико М
08.12.2018Испания - Примера15-й турАтлетико М3 : 0Алавес
10.11.2024Испания — Примера13-й тур0 : 1Атлетико М
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 2Атлетико М
03.11.2024Испания — Примера12-й турАтлетико М2 : 0
31.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 2Атлетико М
27.10.2024Испания — Примера11-й тур1 : 0Атлетико М
09.11.2024Испания — Примера13-й тур3 : 0Алавес
01.11.2024Испания — Примера12-й турАлавес1 : 0
29.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 1Алавес
26.10.2024Испания — Примера11-й тур1 : 0Алавес
18.10.2024Испания — Примера10-й турАлавес2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1333
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1227
3
Лига чемпионов
Атлетико М1326
4
Лига чемпионов
Вильярреал1224
5
Лига Европы
Осасуна1321
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1320
7 Бетис1320
8 Мальорка1318
9 Реал Сосьедад1318
10 Жирона1318
11 Сельта1317
12 Райо Вальекано1216
13 Севилья1315
14 Леганес1314
15 Алавес1313
16 Лас-Пальмас1312
17 Хетафе1310
18
Зона вылета
Эспаньол1210
19
Зона вылета
Вальядолид139
20
Зона вылета
Валенсия117

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