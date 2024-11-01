Атлетико М - Алавес 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
23 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Алавес, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Алавес
Витория
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Пабло Барриос
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|20
|пз
|Аксель Витсель
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|36
|зщ
|Адриан Пика
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|7
|нп
|Карлос Висенте
|21
|нп
|Абдеррахман Реббах
|17
|нп
|Кике
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|4 : 1
|25.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|21.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|03.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|27.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|29.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|30.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 4
|08.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 0
|31.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 2
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|3 : 0
|01.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 1
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|18.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|27
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|26
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|13
|20
|7
|Бетис
|13
|20
|8
|Мальорка
|13
|18
|9
|Реал Сосьедад
|13
|18
|10
|Жирона
|13
|18
|11
|Сельта
|13
|17
|12
|Райо Вальекано
|12
|16
|13
|Севилья
|13
|15
|14
|Леганес
|13
|14
|15
|Алавес
|13
|13
|16
|Лас-Пальмас
|13
|12
|17
|Хетафе
|13
|10
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7