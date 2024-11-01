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Лас-Пальмас - Мальорка 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
23 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Лас-Пальмас
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Мальорка, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1НидерландыврЯспер Силлессен
4ИспаниязщАлекс Суарес
15ШотландиязщСкотт Маккенна
23ИспаниязщАлекс Муньос
18ИспанияпзРосада Вити
5ИспанияпзХавьер Муньос
20ИспанияпзКирьян Родригес
29ПортугалияпзДариу Эсугу
10ИспанияпзАльберто Молейро
19ИспаниянпСандро Рамирес
37ПортугалиянпФабиу Силва
1СловакияврДоминик Грейф
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
22КолумбиязщХоан Мохика
8ИспанияпзМану Морланес
12ПортугалияпзСаму Кошта
27ИспанияпзРоберт Наварро
18ИспанияпзАнтонио Санчес
10ИспанияпзСерхи Дардер
14ИспанияпзДани Родригес
7КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
ИспанияЛуис Мигель Каррион
ИспанияДиего Пенас Мартинес
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
11.05.2024Испания - Примера35-й турМальорка1 : 0Лас-Пальмас
12.08.2023Испания - Примера1-й турЛас-Пальмас1 : 1Мальорка
04.04.2021Испания - СегундаСегунда. 33-й турЛас-Пальмас1 : 1Мальорка
10.01.2021Испания - СегундаСегунда. 21-й турМальорка0 : 1Лас-Пальмас
17.03.2019Испания - СегундаСегунда. 30-й турЛас-Пальмас1 : 2Мальорка
27.10.2018Испания - СегундаСегунда. 11-й турМальорка2 : 2Лас-Пальмас
31.01.2015Испания - СегундаСегунда. 23-й турЛас-Пальмас2 : 1Мальорка
31.08.2014Испания - СегундаСегунда. 2-й турМальорка1 : 1Лас-Пальмас
08.11.2024Испания — Примера13-й тур1 : 3Лас-Пальмас
03.11.2024Испания — Примера12-й тур2 : 0Лас-Пальмас
31.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 7Лас-Пальмас
26.10.2024Испания — Примера11-й турЛас-Пальмас1 : 0
21.10.2024Испания — Примера10-й тур2 : 3Лас-Пальмас
10.11.2024Испания — Примера13-й турМальорка0 : 1
01.11.2024Испания — Примера12-й тур1 : 0Мальорка
28.10.2024Испания — Примера11-й турМальорка0 : 0
20.10.2024Испания — Примера10-й турМальорка1 : 0
05.10.2024Испания — Примера9-й тур2 : 1Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1333
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1227
3
Лига чемпионов
Атлетико М1326
4
Лига чемпионов
Вильярреал1224
5
Лига Европы
Осасуна1321
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1320
7 Бетис1320
8 Мальорка1318
9 Реал Сосьедад1318
10 Жирона1318
11 Сельта1317
12 Райо Вальекано1216
13 Севилья1315
14 Леганес1314
15 Алавес1313
16 Лас-Пальмас1312
17 Хетафе1310
18
Зона вылета
Эспаньол1210
19
Зона вылета
Вальядолид139
20
Зона вылета
Валенсия117

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