Лас-Пальмас - Мальорка 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
23 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Мальорка, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|18
|пз
|Росада Вити
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|10
|пз
|Альберто Молейро
|19
|нп
|Сандро Рамирес
|37
|нп
|Фабиу Силва
|1
|вр
|Доминик Грейф
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|8
|пз
|Ману Морланес
|12
|пз
|Саму Кошта
|27
|пз
|Роберт Наварро
|18
|пз
|Антонио Санчес
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Луис Мигель Каррион
|Диего Пенас Мартинес
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|04.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|1 : 1
|10.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|0 : 1
|17.03.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|1 : 2
|27.10.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|2 : 2
|31.01.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|2 : 1
|31.08.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 3
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 0
|31.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 7
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|21.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|01.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|28.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|27
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|26
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|13
|20
|7
|Бетис
|13
|20
|8
|Мальорка
|13
|18
|9
|Реал Сосьедад
|13
|18
|10
|Жирона
|13
|18
|11
|Сельта
|13
|17
|12
|Райо Вальекано
|12
|16
|13
|Севилья
|13
|15
|14
|Леганес
|13
|14
|15
|Алавес
|13
|13
|16
|Лас-Пальмас
|13
|12
|17
|Хетафе
|13
|10
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7