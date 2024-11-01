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Жирона - Эспаньол 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
23 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Жирона
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Эспаньол, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Эспаньол
Барселона
13АргентинаврПауло Гассанига
5ИспаниязщДавид Лопес
17НидерландызщДейли Блинд
4ИспаниязщАрнау Мартинес
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
23ИспанияпзИван Мартин
14ИспанияпзОриоль Ромеу
8УкраинапзВиктор Цыганков
6НидерландыпзДонни ван де Бек
20ИспаниянпБрайан Хиль
7УругвайнпКристиан Стуани
1ИспанияврЖоан Гарсия
12ИспаниязщАльваро Техеро
23МароккозщОмар Эль-Хилали
4АлбаниязщМараш Кумбула
6УругвайзщЛеандро Кабрера
22ИспаниязщКарлос Ромеро
10ИспанияпзПоль Лосано
20ЧехияпзАлекс Крал
17ИспаниянпХофре Каррерас
9АргентинанпАлехо Велис
7ИспаниянпХавьер Пуадо
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
01.04.2023Испания - Примера27-й турЖирона2 : 1Эспаньол
07.01.2023Испания - Примера16-й турЭспаньол2 : 2Жирона
23.01.2021Испания - СегундаСегунда. 22-й турЖирона1 : 0Эспаньол
20.11.2020Испания - СегундаСегунда. 13-й турЭспаньол1 : 2Жирона
06.04.2019Испания - Примера31-й турЖирона1 : 2Эспаньол
25.11.2018Испания - Примера13-й турЭспаньол1 : 3Жирона
22.04.2018Испания - Примера34-й турЖирона0 : 2Эспаньол
11.12.2017Испания - Примера15-й турЭспаньол0 : 1Жирона
10.11.2024Испания — Примера13-й тур0 : 1Жирона
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур4 : 0Жирона
02.11.2024Испания — Примера12-й турЖирона4 : 3
30.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 4Жирона
26.10.2024Испания — Примера11-й тур1 : 0Жирона
03.11.2024Испания — Примера12-й тур3 : 1Эспаньол
31.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 4Эспаньол
25.10.2024Испания — Примера11-й турЭспаньол0 : 2
19.10.2024Испания — Примера10-й тур4 : 1Эспаньол
05.10.2024Испания — Примера9-й турЭспаньол2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1333
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1227
3
Лига чемпионов
Атлетико М1326
4
Лига чемпионов
Вильярреал1224
5
Лига Европы
Осасуна1321
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1320
7 Бетис1320
8 Мальорка1318
9 Реал Сосьедад1318
10 Жирона1318
11 Сельта1317
12 Райо Вальекано1216
13 Севилья1315
14 Леганес1314
15 Алавес1313
16 Лас-Пальмас1312
17 Хетафе1310
18
Зона вылета
Эспаньол1210
19
Зона вылета
Вальядолид139
20
Зона вылета
Валенсия117

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