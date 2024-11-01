Жирона - Эспаньол 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
23 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Эспаньол, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Эспаньол
Барселона
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|8
|пз
|Виктор Цыганков
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|20
|нп
|Брайан Хиль
|7
|нп
|Кристиан Стуани
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|12
|зщ
|Альваро Техеро
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|10
|пз
|Поль Лосано
|20
|пз
|Алекс Крал
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|9
|нп
|Алехо Велис
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|01.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|07.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 2
|23.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|1 : 0
|20.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 13-й тур
|1 : 2
|06.04.2019
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 2
|25.11.2018
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 3
|22.04.2018
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|11.12.2017
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|4 : 3
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 4
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|31.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 4
|25.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|4 : 1
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|27
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|26
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|13
|20
|7
|Бетис
|13
|20
|8
|Мальорка
|13
|18
|9
|Реал Сосьедад
|13
|18
|10
|Жирона
|13
|18
|11
|Сельта
|13
|17
|12
|Райо Вальекано
|12
|16
|13
|Севилья
|13
|15
|14
|Леганес
|13
|14
|15
|Алавес
|13
|13
|16
|Лас-Пальмас
|13
|12
|17
|Хетафе
|13
|10
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7