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Ланс - Марсель 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
23 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Ланс
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Марсель, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Марсель
Марсель
30 Франция вр Брис Самба
14 Аргентина зщ Факундо Медина
4 Австрия зщ Кевин Дансо
20 Франция зщ Маланг Сарр
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
11 Франция пз Анжело Фюльжини
23 Франция пз Нейл Эль-Айнауи
28 Франция пз Адриен Томассон
18 Франция пз Анди Диуф
10 Португалия нп Давид Кошта
8 Ангола нп Мбала Н'Зола
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
29 Испания зщ Поль Лирола
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
20 Франция зщ Лилиан Брассье
3 Франция зщ Кентен Мерлен
25 Франция пз Адриен Рабьо
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
51 Канада пз Исмаэль Коне
17 Англия нп Джонатан Роуи
8 Франция нп Ниль Мопе
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Бельгия Эдвард Стилл
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Марсель2 : 1Ланс
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Ланс1 : 0Марсель
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Ланс2 : 1Марсель
22.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Марсель0 : 1Ланс
22.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур Ланс0 : 2Марсель
26.09.2021 Франция - Лига 1 8-й тур Марсель2 : 3Ланс
03.02.2021 Франция - Лига 1 23-й тур Ланс2 : 2Марсель
20.01.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Марсель0 : 1Ланс
22.03.2015 Франция - Лига 1 30-й тур Ланс0 : 4Марсель
02.11.2014 Франция - Лига 1 12-й тур Марсель2 : 1Ланс
09.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Ланс3 : 2
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 1 : 0Ланс
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Ланс0 : 2
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 0 : 2Ланс
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 2 : 2Ланс
08.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Марсель1 : 3
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 1 : 2Марсель
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Марсель0 : 3
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 0 : 5Марсель
04.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Марсель1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1129
2
Лига чемпионов
Монако1123
3
Лига чемпионов
Марсель1120
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1119
5
Лига Европы
Лион1118
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1117
7 Реймс1117
8 Ланс1117
9 Осер1116
10 Тулуза1115
11 Страсбург1113
12 Брест1113
13 Ренн1111
14 Нант1110
15 Анже1110
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1110
17
Зона вылета
Гавр119
18
Зона вылета
Монпелье117

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