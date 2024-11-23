Ланс - Марсель 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
23 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Марсель, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Марсель
Марсель
|30
|вр
|Брис Самба
|14
|зщ
|Факундо Медина
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|28
|пз
|Адриен Томассон
|18
|пз
|Анди Диуф
|10
|нп
|Давид Кошта
|8
|нп
|Мбала Н'Зола
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|29
|зщ
|Поль Лирола
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|20
|зщ
|Лилиан Брассье
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|51
|пз
|Исмаэль Коне
|17
|нп
|Джонатан Роуи
|8
|нп
|Ниль Мопе
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|22.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|22.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 3
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 2
|20.01.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|22.03.2015
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 4
|02.11.2014
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|08.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 5
|04.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|11
|20
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|11
|18
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|11
|17
|7
|Реймс
|11
|17
|8
|Ланс
|11
|17
|9
|Осер
|11
|16
|10
|Тулуза
|11
|15
|11
|Страсбург
|11
|13
|12
|Брест
|11
|13
|13
|Ренн
|11
|11
|14
|Нант
|11
|10
|15
|Анже
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|11
|7