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Верона - Интер М 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
23 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Верона
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Интер М, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Интер М
Милан
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
42 Италия зщ Диего Коппола
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
25 Германия пз Суат Сердар
6 Франция пз Реда Белахьяне
20 Кипр пз Григорис Кастанос
8 Сербия пз Дарко Лазович
31 Словакия нп Томаш Суслов
11 Дания нп Каспер Тенгстедт
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
36 Италия зщ Маттео Дармиан
32 Италия зщ Федерико Димарко
23 Италия пз Николо Барелла
21 Албания пз Кристьян Аслани
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Верона2 : 2Интер М
06.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Интер М2 : 1Верона
03.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 33-й тур Верона0 : 6Интер М
14.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур Интер М1 : 0Верона
09.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Интер М2 : 0Верона
27.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Верона1 : 3Интер М
25.04.2021 Италия - Серия А 33-й тур Интер М1 : 0Верона
23.12.2020 Италия - Серия А 14-й тур Верона1 : 2Интер М
09.07.2020 Италия - Серия А 31-й тур Верона2 : 2Интер М
09.11.2019 Италия - Серия А 12-й тур Интер М2 : 1Верона
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 3 : 1Верона
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Верона3 : 2
29.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 1 : 0Верона
26.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 6 : 1Верона
21.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Верона0 : 3
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Интер М1 : 1
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Интер М1 : 0
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Интер М1 : 0
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 0 : 3Интер М
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Интер М4 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1226
2
Лига чемпионов
Интер М1225
3
Лига чемпионов
Фиорентина1225
4
Лига чемпионов
Аталанта1225
5
Лига Европы
Лацио1225
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1224
7 Милан1118
8 Болонья1118
9 Удинезе1216
10 Эмполи1215
11 Торино1214
12 Рома1213
13 Парма1212
14 Верона1212
15 Комо1210
16 Кальяри1210
17 Дженоа1210
18
Зона вылета
Лечче129
19
Зона вылета
Монца128
20
Зона вылета
Венеция128

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