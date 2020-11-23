Верона - Интер М 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
23 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Интер М, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Интер М
Милан
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|42
|зщ
|Диего Коппола
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|25
|пз
|Суат Сердар
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 2
|06.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|0 : 6
|14.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 0
|27.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 3
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|09.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|09.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|3 : 2
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|6 : 1
|21.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 3
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|4 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|26
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|12
|25
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|12
|25
| 5
Лига Европы
|Лацио
|12
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|12
|24
|7
|Милан
|11
|18
|8
|Болонья
|11
|18
|9
|Удинезе
|12
|16
|10
|Эмполи
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Рома
|12
|13
|13
|Парма
|12
|12
|14
|Верона
|12
|12
|15
|Комо
|12
|10
|16
|Кальяри
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лечче
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Монца
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Венеция
|12
|8