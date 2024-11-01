Вольфсбург - Унион 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
23 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Унион, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Унион
Берлин
|1
|вр
|Камиль Грабара
|20
|зщ
|Ридле Баку
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|24
|пз
|Бенце Дардаи
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|23
|нп
|Йонас Винд
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|9
|нп
|Мохамед Амура
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|36
|пз
|Алёша Кемляйн
|8
|пз
|Рани Хедира
|24
|пз
|Роберт Сков
|11
|пз
|Чон У Ён
|7
|пз
|Йорбе Вертессен
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Бо Свенссон
История личных встреч
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|12.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|31.01.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|18.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|01.03.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 4
|08.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 0
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|10
|17
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|10
|16
|7
|Боруссия Д
|10
|16
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Боруссия М
|10
|14
|10
|Майнц
|10
|13
|11
|Штутгарт
|10
|13
|12
|Вольфсбург
|10
|12
|13
|Аугсбург
|10
|12
|14
|Хайденхайм
|10
|10
|15
|Хоффенхайм
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|10
|2