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Вольфсбург - Унион 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
23 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Вольфсбург
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Унион, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Унион
Берлин
1ПольшаврКамиль Грабара
20ГерманиязщРидле Баку
21ДаниязщЙоаким Мехле
2ГерманиязщКилиан Фишер
18СловакиязщДенис Вавро
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
24ГерманияпзБенце Дардаи
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
23ДаниянпЙонас Винд
11ПортугалиянпТьягу Томаш
9АлжирнпМохамед Амура
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
2ГерманиязщКевин Фогт
4ПортугалиязщДиогу Лейте
28АвстриязщКристофер Триммель
36ГерманияпзАлёша Кемляйн
8ГерманияпзРани Хедира
24ДанияпзРоберт Сков
11Южная КореяпзЧон У Ён
7БельгияпзЙорбе Вертессен
16ГерманиянпБенедикт Холлербах
Главные тренеры
АвстрияРальф Хазенхюттль
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турУнион1 : 0Вольфсбург
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турВольфсбург2 : 1Унион
12.03.2023Германия - Бундеслига24-й турВольфсбург1 : 1Унион
31.01.2023Кубок Германии1/8 финалаУнион2 : 1Вольфсбург
18.09.2022Германия - Бундеслига7-й турУнион2 : 0Вольфсбург
05.03.2022Германия - Бундеслига25-й турВольфсбург1 : 0Унион
16.10.2021Германия - Бундеслига8-й турУнион2 : 0Вольфсбург
08.05.2021Германия - Бундеслига32-й турВольфсбург3 : 0Унион
09.01.2021Германия - Бундеслига15-й турУнион2 : 2Вольфсбург
01.03.2020Германия - Бундеслига24-й турУнион2 : 2Вольфсбург
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур1 : 3Вольфсбург
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турВольфсбург1 : 1
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаВольфсбург1 : 0 ДВ
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур0 : 0Вольфсбург
20.10.2024Германия — Бундеслига7-й турВольфсбург2 : 4
08.11.2024Германия — Бундеслига10-й турУнион0 : 0
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур3 : 0Унион
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала2 : 0Унион
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й турУнион1 : 1
20.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур0 : 2Унион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1026
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1021
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1020
4
Лига чемпионов
Байер1017
5
Лига Европы
Фрайбург1017
6
Квалификация Лиги конференций
Унион1016
7 Боруссия Д1016
8 Вердер1015
9 Боруссия М1014
10 Майнц1013
11 Штутгарт1013
12 Вольфсбург1012
13 Аугсбург1012
14 Хайденхайм1010
15 Хоффенхайм109
16
Стыковая зона
Санкт-Паули108
17
Зона вылета
Хольштайн105
18
Зона вылета
Бохум102

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