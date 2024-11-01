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Хоффенхайм - РБ Лейпциг 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
23 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Хоффенхайм
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - РБ Лейпциг, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
РБ Лейпциг
Лейпциг
1ГерманияврОливер Бауман
3ЧехиязщПавел Кадержабек
35БразилиязщАртур Шавес
25НигериязщКевин Акпогума
19ЧехиязщДавид Юрасек
16ГерманиязщАнтон Стах
11АвстрияпзФлориан Гриллич
7ГерманияпзТом Бишоф
27ХорватияпзАндрей Крамарич
10ГерманиянпМергим Бериша
21ГерманиянпМариус Бюльтер
1ВенгрияврПетер Гулачи
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
16ГерманиязщЛукас Клостерман
4ВенгриязщВилли Орбан
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
8МалипзАмаду Айдара
18БельгияпзАртур Вермерен
7НорвегиянпАнтонио Нуса
11БельгиянпЛуа Опенда
30СловениянпБеньямин Шешко
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
АвстрияКристиан Ильцер
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
03.05.2024Германия - Бундеслига32-й турХоффенхайм1 : 1РБ Лейпциг
16.12.2023Германия - Бундеслига15-й турРБ Лейпциг3 : 1Хоффенхайм
29.04.2023Германия - Бундеслига30-й турРБ Лейпциг1 : 0Хоффенхайм
01.02.2023Кубок Германии1/8 финалаРБ Лейпциг3 : 1Хоффенхайм
05.11.2022Германия - Бундеслига13-й турХоффенхайм1 : 3РБ Лейпциг
10.04.2022Германия - Бундеслига29-й турРБ Лейпциг3 : 0Хоффенхайм
20.11.2021Германия - Бундеслига12-й турХоффенхайм2 : 0РБ Лейпциг
16.04.2021Германия - Бундеслига29-й турРБ Лейпциг0 : 0Хоффенхайм
16.12.2020Германия - Бундеслига12-й турХоффенхайм0 : 1РБ Лейпциг
12.06.2020Германия - Бундеслига31-й турХоффенхайм0 : 2РБ Лейпциг
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур0 : 0Хоффенхайм
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турХоффенхайм2 : 2
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турХоффенхайм0 : 2
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаХоффенхайм2 : 1
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур0 : 0Хоффенхайм
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турРБ Лейпциг0 : 0
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур3 : 1РБ Лейпциг
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур2 : 1РБ Лейпциг
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаРБ Лейпциг4 : 2
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турРБ Лейпциг3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1026
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1021
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1020
4
Лига чемпионов
Байер1017
5
Лига Европы
Фрайбург1017
6
Квалификация Лиги конференций
Унион1016
7 Боруссия Д1016
8 Вердер1015
9 Боруссия М1014
10 Майнц1013
11 Штутгарт1013
12 Вольфсбург1012
13 Аугсбург1012
14 Хайденхайм1010
15 Хоффенхайм109
16
Стыковая зона
Санкт-Паули108
17
Зона вылета
Хольштайн105
18
Зона вылета
Бохум102

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