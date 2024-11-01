Хоффенхайм - РБ Лейпциг 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
23 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - РБ Лейпциг, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Оливер Бауман
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|35
|зщ
|Артур Шавес
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|19
|зщ
|Давид Юрасек
|16
|зщ
|Антон Стах
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|7
|пз
|Том Бишоф
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|10
|нп
|Мергим Бериша
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|1
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|8
|пз
|Амаду Айдара
|18
|пз
|Артур Вермерен
|7
|нп
|Антонио Нуса
|11
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Кристиан Ильцер
|Марко Розе
История личных встреч
|03.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 1
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|01.02.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|05.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|10.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|20.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|16.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|12.06.2020
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 2
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|4 : 2
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|10
|17
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|10
|16
|7
|Боруссия Д
|10
|16
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Боруссия М
|10
|14
|10
|Майнц
|10
|13
|11
|Штутгарт
|10
|13
|12
|Вольфсбург
|10
|12
|13
|Аугсбург
|10
|12
|14
|Хайденхайм
|10
|10
|15
|Хоффенхайм
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|10
|2