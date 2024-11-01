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Боруссия Д - Фрайбург 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
23 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Боруссия Д
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Фрайбург, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Фрайбург
Фрайбург
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
8ГерманияпзФеликс Нмеча
13ГерманияпзПаскаль Грос
10ГерманияпзЮлиан Брандт
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
42ЯпонияпзРицу Доан
9ГерманияпзЛукас Хёлер
32ИталияпзВинченцо Грифо
20АвстриянпЧуквубуйке Адаму
Главные тренеры
ТурцияНури Шахин
ГерманияЮлиан Шустер
История личных встреч
09.02.2024Германия - Бундеслига21-й турБоруссия Д3 : 0Фрайбург
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турФрайбург2 : 4Боруссия Д
04.02.2023Германия - Бундеслига19-й турБоруссия Д5 : 1Фрайбург
12.08.2022Германия - Бундеслига2-й турФрайбург1 : 3Боруссия Д
14.01.2022Германия - Бундеслига19-й турБоруссия Д5 : 1Фрайбург
21.08.2021Германия - Бундеслига2-й турФрайбург2 : 1Боруссия Д
06.02.2021Германия - Бундеслига20-й турФрайбург2 : 1Боруссия Д
03.10.2020Германия - Бундеслига3-й турБоруссия Д4 : 0Фрайбург
29.02.2020Германия - Бундеслига24-й турБоруссия Д1 : 0Фрайбург
05.10.2019Германия - Бундеслига7-й турФрайбург2 : 2Боруссия Д
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур3 : 1Боруссия Д
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБоруссия Д1 : 0
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБоруссия Д2 : 1
29.10.2024Кубок Германии1/16 финала1 : 0 ДВБоруссия Д
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур2 : 1Боруссия Д
08.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур0 : 0Фрайбург
03.11.2024Германия — Бундеслига9-й турФрайбург0 : 0
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаФрайбург2 : 1
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур3 : 1Фрайбург
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турФрайбург3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1026
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1021
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1020
4
Лига чемпионов
Байер1017
5
Лига Европы
Фрайбург1017
6
Квалификация Лиги конференций
Унион1016
7 Боруссия Д1016
8 Вердер1015
9 Боруссия М1014
10 Майнц1013
11 Штутгарт1013
12 Вольфсбург1012
13 Аугсбург1012
14 Хайденхайм1010
15 Хоффенхайм109
16
Стыковая зона
Санкт-Паули108
17
Зона вылета
Хольштайн105
18
Зона вылета
Бохум102

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