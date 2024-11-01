Боруссия Д - Фрайбург 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
23 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Фрайбург, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|13
|пз
|Паскаль Грос
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|42
|пз
|Рицу Доан
|9
|пз
|Лукас Хёлер
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
|Нури Шахин
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|09.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 4
|04.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 1
|12.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|14.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 1
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|29.02.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|05.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|08.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|10
|17
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|10
|16
|7
|Боруссия Д
|10
|16
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Боруссия М
|10
|14
|10
|Майнц
|10
|13
|11
|Штутгарт
|10
|13
|12
|Вольфсбург
|10
|12
|13
|Аугсбург
|10
|12
|14
|Хайденхайм
|10
|10
|15
|Хоффенхайм
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|10
|2