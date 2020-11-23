Штутгарт - Бохум 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
23 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Бохум, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Бохум
Бохум
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|29
|пз
|Антони Руо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|8
|пз
|Энцо Мийо
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|27
|вр
|Патрик Древес
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|14
|зщ
|Тим Эрман
|13
|зщ
|Яков Медич
|19
|пз
|Матуш Беро
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|29
|пз
|Мориц Брошински
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|21
|нп
|Геррит Хольтман
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|20.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|09.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 3
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|4 : 1
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|26.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|17.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|02.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|10.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|23.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|7 : 2
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 5
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|10
|17
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|10
|16
|7
|Боруссия Д
|10
|16
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Боруссия М
|10
|14
|10
|Майнц
|10
|13
|11
|Штутгарт
|10
|13
|12
|Вольфсбург
|10
|12
|13
|Аугсбург
|10
|12
|14
|Хайденхайм
|10
|10
|15
|Хоффенхайм
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|10
|2