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Штутгарт - Бохум 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
23 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Штутгарт
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Бохум, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Бохум
Бохум
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
29ФранцияпзАнтони Руо
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
8ФранцияпзЭнцо Мийо
27ГерманиянпКрис Фюрих
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
27ГерманияврПатрик Древес
15ГерманиязщФеликс Пасслак
14ГерманиязщТим Эрман
13ХорватиязщЯков Медич
19СловакияпзМатуш Беро
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
29ГерманияпзМориц Брошински
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
21ГерманиянпГеррит Хольтман
33ГерманиянпФилипп Хофман
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияДитер Хеккинг
История личных встреч
20.01.2024Германия - Бундеслига18-й турБохум1 : 0Штутгарт
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турШтутгарт5 : 0Бохум
09.04.2023Германия - Бундеслига27-й турБохум2 : 3Штутгарт
15.10.2022Германия - Бундеслига10-й турШтутгарт4 : 1Бохум
19.02.2022Германия - Бундеслига23-й турШтутгарт1 : 1Бохум
26.09.2021Германия - Бундеслига6-й турБохум0 : 0Штутгарт
17.02.2020Германия - Вторая Бундеслига22-й турБохум0 : 1Штутгарт
02.09.2019Германия - Вторая Бундеслига5-й турШтутгарт2 : 1Бохум
10.03.2017Германия - Вторая Бундеслига24-й турШтутгарт1 : 1Бохум
23.09.2016Германия - Вторая Бундеслига7-й турБохум1 : 1Штутгарт
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й турШтутгарт2 : 3
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турШтутгарт0 : 2
01.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур0 : 0Штутгарт
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаШтутгарт2 : 1
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турШтутгарт2 : 1
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турБохум1 : 1
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур7 : 2Бохум
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й турБохум0 : 5
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур3 : 1Бохум
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турБохум1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1026
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1021
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1020
4
Лига чемпионов
Байер1017
5
Лига Европы
Фрайбург1017
6
Квалификация Лиги конференций
Унион1016
7 Боруссия Д1016
8 Вердер1015
9 Боруссия М1014
10 Майнц1013
11 Штутгарт1013
12 Вольфсбург1012
13 Аугсбург1012
14 Хайденхайм1010
15 Хоффенхайм109
16
Стыковая зона
Санкт-Паули108
17
Зона вылета
Хольштайн105
18
Зона вылета
Бохум102

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