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Айнтрахт Ф - Вердер 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
23 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Айнтрахт Ф
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Вердер, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Вердер
Бремен
1ГерманияврКевин Трапп
34ГерманиязщНнамди Коллинз
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
21ГерманиязщНатаниэль Браун
15ТуниспзЭллиес Скири
18ГерманияпзМахмуд Дауд
27ГерманияпзМарио Гётце
36ГерманиянпАнсгар Кнауфф
7ЕгипетнпОмар Мармуш
11ФранциянпУго Экитике
1ГерманияврМихаэль Цеттерер
13СербиязщМилош Велькович
32АвстриязщМарко Фридль
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
19ГерманиязщДеррик Кён
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
7ГерманиянпМарвин Дукш
42ГерманиянпКеке Топп
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
05.04.2024Германия - Бундеслига28-й турАйнтрахт Ф1 : 1Вердер
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турВердер2 : 2Айнтрахт Ф
18.02.2023Германия - Бундеслига21-й турАйнтрахт Ф2 : 0Вердер
28.08.2022Германия - Бундеслига4-й турВердер3 : 4Айнтрахт Ф
26.02.2021Германия - Бундеслига23-й турВердер2 : 1Айнтрахт Ф
31.10.2020Германия - Бундеслига6-й турАйнтрахт Ф1 : 1Вердер
03.06.2020Германия - Бундеслига24-й турВердер0 : 3Айнтрахт Ф
04.03.2020Кубок Германии1/4 финалаАйнтрахт Ф2 : 0Вердер
06.10.2019Германия - Бундеслига7-й турАйнтрахт Ф2 : 2Вердер
26.01.2019Германия - Бундеслига19-й турВердер2 : 2Айнтрахт Ф
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур2 : 3Айнтрахт Ф
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турАйнтрахт Ф1 : 0
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турАйнтрахт Ф7 : 2
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаАйнтрахт Ф2 : 1
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турВердер2 : 1
03.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур4 : 1Вердер
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала0 : 1Вердер
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турВердер2 : 2
20.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур2 : 4Вердер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1026
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1021
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1020
4
Лига чемпионов
Байер1017
5
Лига Европы
Фрайбург1017
6
Квалификация Лиги конференций
Унион1016
7 Боруссия Д1016
8 Вердер1015
9 Боруссия М1014
10 Майнц1013
11 Штутгарт1013
12 Вольфсбург1012
13 Аугсбург1012
14 Хайденхайм1010
15 Хоффенхайм109
16
Стыковая зона
Санкт-Паули108
17
Зона вылета
Хольштайн105
18
Зона вылета
Бохум102

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