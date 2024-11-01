Айнтрахт Ф - Вердер 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
23 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Вердер, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Кевин Трапп
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|15
|пз
|Эллиес Скири
|18
|пз
|Махмуд Дауд
|27
|пз
|Марио Гётце
|36
|нп
|Ансгар Кнауфф
|7
|нп
|Омар Мармуш
|11
|нп
|Уго Экитике
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|19
|зщ
|Деррик Кён
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|7
|нп
|Марвин Дукш
|42
|нп
|Кеке Топп
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Оле Вернер
История личных встреч
|05.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|28.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|26.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|03.06.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|04.03.2020
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|06.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|26.01.2019
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|7 : 2
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|10
|17
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|10
|16
|7
|Боруссия Д
|10
|16
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Боруссия М
|10
|14
|10
|Майнц
|10
|13
|11
|Штутгарт
|10
|13
|12
|Вольфсбург
|10
|12
|13
|Аугсбург
|10
|12
|14
|Хайденхайм
|10
|10
|15
|Хоффенхайм
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|10
|2