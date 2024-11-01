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ПСВ Эйндховен - Гронинген 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
23 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Гронинген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Гронинген, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Гронинген
Гронинген
1АргентинаврВальтер Бенитес
17БразилиязщМауро Жуниор
6НидерландызщРайан Фламинго
18ФранциязщОливье Боскальи
32БельгиязщМаттео Дамс
7СШАпзМалик Тилльман
34МароккопзИсмаэль Сайбари
20НидерландыпзГус Тиль
5ХорватияпзИван Перишич
9НидерландынпЛюк де Йонг
11БельгиянпЖоан Бакайоко
1НидерландыврЭтьен Вассен
7КюрасаозщЛеандро Бакуна
3НидерландызщТеймен Блокзейл
67НидерландызщSven Bouland
22НидерландыпзФинн Стам
14НидерландыпзJorg Schreuders
6НидерландыпзСтейе Ресинк
8НорвегияпзЙохан Хове
10ИталияпзЛучано Валенте
29НидерландынпПостема Романо
26НидерландынпThom van Bergen
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
НидерландыДик Люккин
История личных встреч
11.02.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турПСВ Эйндховен6 : 0Гронинген
23.10.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турГронинген4 : 2ПСВ Эйндховен
16.01.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турГронинген0 : 1ПСВ Эйндховен
28.08.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турПСВ Эйндховен5 : 2Гронинген
24.04.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турПСВ Эйндховен1 : 0Гронинген
13.09.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турГронинген1 : 3ПСВ Эйндховен
08.03.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турГронинген0 : 1ПСВ Эйндховен
25.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турПСВ Эйндховен3 : 1Гронинген
26.01.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турПСВ Эйндховен2 : 1Гронинген
27.10.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турГронинген1 : 2ПСВ Эйндховен
09.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й тур0 : 3ПСВ Эйндховен
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турПСВ Эйндховен4 : 0
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й тур3 : 2ПСВ Эйндховен
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й турПСВ Эйндховен6 : 0
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур1 : 1ПСВ Эйндховен
09.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й турГронинген1 : 0
03.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й тур6 : 0Гронинген
29.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 5Гронинген
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур1 : 0Гронинген
20.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й турГронинген0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1233
2
Лига чемпионов
Утрехт1128
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1126
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1225
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1222
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1217
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1217
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1216
9 Виллем II1215
10 Гоу Эхед Иглс1215
11 НАК Бреда1215
12 Херенвен1214
13 Гронинген1212
14 ПЕК Зволле1212
15 Хераклес1212
16
Стыковая зона
Спарта1211
17
Зона вылета
Алмере Сити126
18
Зона вылета
Валвейк124

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