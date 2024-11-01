ПСВ Эйндховен - Гронинген 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
23 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Гронинген, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Гронинген
Гронинген
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|32
|зщ
|Маттео Дамс
|7
|пз
|Малик Тилльман
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|20
|пз
|Гус Тиль
|5
|пз
|Иван Перишич
|9
|нп
|Люк де Йонг
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|1
|вр
|Этьен Вассен
|7
|зщ
|Леандро Бакуна
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|67
|зщ
|Sven Bouland
|22
|пз
|Финн Стам
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|8
|пз
|Йохан Хове
|10
|пз
|Лучано Валенте
|29
|нп
|Постема Романо
|26
|нп
|Thom van Bergen
Главные тренеры
|Петер Бош
|Дик Люккин
История личных встреч
|11.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|6 : 0
|23.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 2
|16.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 1
|28.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|5 : 2
|24.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 0
|13.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 3
|08.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 1
|25.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 1
|26.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 1
|27.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|6 : 0
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|6 : 0
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 5
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|11
|28
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|11
|26
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|12
|25
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|22
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|12
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|12
|16
|9
|Виллем II
|12
|15
|10
|Гоу Эхед Иглс
|12
|15
|11
|НАК Бреда
|12
|15
|12
|Херенвен
|12
|14
|13
|Гронинген
|12
|12
|14
|ПЕК Зволле
|12
|12
|15
|Хераклес
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|12
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|12
|4