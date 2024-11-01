Гамбург - Шальке-04 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
23 Ноября 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Шальке-04, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Кеес ван Вондерен
История личных встреч
|20.01.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|28.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 3
|18.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|23.07.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|07.04.2018
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 2
|19.11.2017
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|13.05.2017
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|20.12.2016
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|02.03.2016
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 2
|26.09.2015
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 1
|08.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 2
|20.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|10.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 4
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|13
|24
| 2
Повышение
|Ганновер-96
|12
|22
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|12
|21
|4
|Карлсруэ
|12
|20
|5
|Гамбург
|12
|19
|6
|Эльверсберг
|12
|19
|7
|Кёльн
|12
|18
|8
|Нюрнберг
|13
|18
|9
|Магдебург
|12
|18
|10
|Кайзерслаутерн
|12
|17
|11
|Герта
|12
|17
|12
|Дармштадт 98
|12
|16
|13
|Гройтер Фюрт
|12
|13
|14
|Шальке-04
|12
|12
|15
|Айнтрахт Б
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Ян
|12
|7