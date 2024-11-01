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Гамбург - Шальке-04 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
23 Ноября 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур
Гамбург
Шальке-04

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Шальке-04, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
20.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Шальке-040 : 2Гамбург
28.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гамбург5 : 3Шальке-04
18.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Гамбург1 : 1Шальке-04
23.07.2021 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Шальке-041 : 3Гамбург
07.04.2018 Германия - Бундеслига 29-й тур Гамбург3 : 2Шальке-04
19.11.2017 Германия - Бундеслига 12-й тур Шальке-042 : 0Гамбург
13.05.2017 Германия - Бундеслига 33-й тур Шальке-041 : 1Гамбург
20.12.2016 Германия - Бундеслига 16-й тур Гамбург2 : 1Шальке-04
02.03.2016 Германия - Бундеслига 24-й тур Шальке-043 : 2Гамбург
26.09.2015 Германия - Бундеслига 7-й тур Гамбург0 : 1Шальке-04
08.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 3 : 1Гамбург
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Гамбург1 : 1
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1Гамбург
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 4 : 2Гамбург
20.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Гамбург3 : 1
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Шальке-042 : 0
01.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 0 : 0Шальке-04
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 0Шальке-04
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Шальке-043 : 4
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 0Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071324
2
Повышение
Ганновер-961222
3
Плей-офф за повышение
Фортуна1221
4 Карлсруэ1220
5 Гамбург1219
6 Эльверсберг1219
7 Кёльн1218
8 Нюрнберг1318
9 Магдебург1218
10 Кайзерслаутерн1217
11 Герта1217
12 Дармштадт 981216
13 Гройтер Фюрт1213
14 Шальке-041212
15 Айнтрахт Б1212
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер1211
17
Зона вылета
Ульм 18461210
18
Зона вылета
Ян127

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