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Динамо Бт - Сабуртало 23 Ноября прямая трансляция

23 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 33-й тур
Динамо Бт
Сабуртало

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Сабуртало, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Сабуртало3 : 0Динамо Бт
19.05.2024 Грузия — Высшая лига 15-й тур Динамо Бт2 : 3Сабуртало
02.04.2024 Грузия — Высшая лига 6-й тур Сабуртало3 : 0Динамо Бт
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало0 : 0Динамо Бт
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Динамо Бт2 : 1Сабуртало
30.04.2023 Грузия - Высшая лига 11-й тур Сабуртало3 : 3Динамо Бт
03.03.2023 Грузия - Высшая лига 2-й тур Динамо Бт3 : 1Сабуртало
21.10.2022 Грузия - Высшая лига 31-й тур Сабуртало2 : 4Динамо Бт
21.08.2022 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Бт3 : 2Сабуртало
12.05.2022 Грузия - Высшая лига 13-й тур Сабуртало0 : 0Динамо Бт
08.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур 1 : 0Динамо Бт
02.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур Динамо Бт1 : 0
27.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур 3 : 3Динамо Бт
18.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур Динамо Бт3 : 2
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 0 : 1Динамо Бт
08.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур Сабуртало3 : 2
01.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур 0 : 2Сабуртало
27.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур 0 : 1Сабуртало
20.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур Сабуртало3 : 0
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 1 : 2Сабуртало
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3267
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3264
3
Квалификация Лиги конференций
Дила3259
4 Динамо Бт3249
5 Динамо Тб3239
6 Самгурали3236
7 Гагра3335
8
Стыковая зона
Колхети-19133231
9
Стыковая зона
Телави3330
10
Зона вылета
Самтредиа3227

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