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Лех - ГКС Катовице 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
23 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Лех П
ГКС Катовице

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - ГКС Катовице, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань
ГКС Катовице
Катовице
История личных встреч
10.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Лех П5 : 2
02.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур 2 : 0Лех П
26.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур Лех П2 : 1
19.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур 0 : 2Лех П
05.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Лех П1 : 2
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 3 : 4ГКС Катовице
04.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур ГКС Катовице1 : 2
27.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур 4 : 1ГКС Катовице
20.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур ГКС Катовице0 : 0
04.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур 0 : 6ГКС Катовице
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П1534
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1532
3
Квалификация Лиги конференций
Ракув1531
4 Краковия1529
5 Легия1525
6 Мотор1624
7 Погонь1522
8 Видзев1522
9 Гурник З1521
10 Пяст1520
11 ГКС Катовице1519
12 Заглембе Л1618
13 Радомяк1416
14 Корона1516
15 Сталь1515
16
Зона вылета
Пуща1511
17
Зона вылета
Лехия1511
18
Зона вылета
Шлёнск149

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