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Факел - Динамо М 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
24 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Факел
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Динамо М, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М3 : 1Факел
28.06.2024 Россия — МФЛ Группа Б Факел0 : 2Динамо М
29.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М0 : 0Факел
10.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Факел1 : 1Динамо М
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Динамо М0 : 0Факел
28.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Динамо М0 : 2Факел
30.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Факел3 : 3Динамо М
06.05.2017 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Динамо М0 : 1Факел
15.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Факел2 : 1Динамо М
08.11.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 28-й тур Динамо М6 : 2Факел
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Факел
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Факел5 : 0
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Факел1 : 1
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 2Факел
26.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 0 : 0Факел
17.11.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М2 : 3
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо М3 : 1
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М1 : 1
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Динамо М1 : 2
01.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Динамо М1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Факел» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1639
2 Краснодар1638
3 Локомотив М1634
4 Спартак М1631
5 Динамо М1530
6 ЦСКА1627
7 Рубин1622
8 Ростов1620
9 Акрон1616
10 Пари Нижний Новгород1515
11 Динамо Мх1515
12 Химки1613
13
Стыковая зона
Крылья Советов1512
14
Стыковая зона
Факел1512
15
Зона вылета
Ахмат159
16
Зона вылета
Оренбург168

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