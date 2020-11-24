Факел - Динамо М 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
24 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Динамо М, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Марцел Личка
История личных встреч
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|28.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 2
|29.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 0
|10.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|28.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|30.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 3
|06.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|0 : 1
|15.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 1
|08.11.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|28-й тур
|6 : 2
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|5 : 0
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|17.11.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 2
|01.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Факел» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|16
|39
|2
|Краснодар
|16
|38
|3
|Локомотив М
|16
|34
|4
|Спартак М
|16
|31
|5
|Динамо М
|15
|30
|6
|ЦСКА
|16
|27
|7
|Рубин
|16
|22
|8
|Ростов
|16
|20
|9
|Акрон
|16
|16
|10
|Пари Нижний Новгород
|15
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|15
|12
|Химки
|16
|13
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|15
|12
| 14
Стыковая зона
|Факел
|15
|12
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|15
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|16
|8