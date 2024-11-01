Ротор - Нефтехимик 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
24 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур
Главный судья: Владимир Фалов (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Нефтехимик, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|26.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|2 : 1
|15.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 3
|09.03.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 1
|14.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 2
|17.03.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|2 : 1
|12.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|0 : 0
|11.03.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|0 : 2
|17.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 1
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 3
|08.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 2
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 0
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|20
|42
| 2
Повышение
|Торпедо М
|19
|37
| 3
Стыковая зона
|Урал
|20
|36
| 4
Стыковая зона
|Сочи
|20
|34
|5
|Арсенал Т
|20
|30
|6
|Черноморец
|19
|30
|7
|Чайка
|19
|26
|8
|Ротор
|19
|26
|9
|СКА-Хабаровск
|19
|25
|10
|Енисей
|20
|24
|11
|Родина
|20
|24
|12
|Нефтехимик
|19
|23
|13
|КАМАЗ
|19
|22
|14
|Шинник
|20
|20
|15
|Уфа
|20
|20
| 16
Зона вылета
|Сокол
|19
|19
| 17
Зона вылета
|Алания
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|20
|12