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Ротор - Нефтехимик 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
24 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур
Главный судья: Владимир Фалов (Москва, Россия);
РоторНефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Нефтехимик, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Нефтехимик1 : 0Ротор
26.03.2022 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Ротор2 : 1Нефтехимик
15.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Нефтехимик1 : 3Ротор
09.03.2020 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Ротор1 : 1Нефтехимик
14.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Нефтехимик1 : 2Ротор
17.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Нефтехимик2 : 1Ротор
12.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Ротор0 : 0Нефтехимик
11.03.2013 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Нефтехимик0 : 2Ротор
17.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Ротор2 : 1Нефтехимик
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 1 : 3Ротор
08.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Ротор1 : 1
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 2 : 0Ротор
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 2 : 0Ротор
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Ротор1 : 0
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Нефтехимик2 : 2
09.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Нефтехимик1 : 2
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 3 : 2Нефтехимик
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Нефтехимик0 : 0
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 0 : 0Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2042
2
Повышение
Торпедо М1937
3
Стыковая зона
Урал2036
4
Стыковая зона
Сочи2034
5 Арсенал Т2030
6 Черноморец1930
7 Чайка1926
8 Ротор1926
9 СКА-Хабаровск1925
10 Енисей2024
11 Родина2024
12 Нефтехимик1923
13 КАМАЗ1922
14 Шинник2020
15 Уфа2020
16
Зона вылета
Сокол1919
17
Зона вылета
Алания2018
18
Зона вылета
Тюмень2012

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